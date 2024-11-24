Emine Erdoğan'dan Öğretmenler Günü Mesajı

Emine Erdoğan, Öğretmenler Günü'nü Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vatan toprağının her köşesinde fedakarlıkla öğrencilerine rehberlik eden tüm öğretmenlerin gününü kutladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Erdoğan, "Bir kalemi bir hayatın anahtarı kılan, bir bilgiyi bir ömrün yönü yapan öğretmenlerin en büyük saygıyı hak ettiğini" belirtti.

Emine Erdoğan, "Vatan toprağının her köşesinde fedakarlıkla öğrencilerine rehberlik eden tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. Milletimizin vicdanında ölümsüzleşen kahramanlarımız, şehit öğretmenlerimizi ise rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.