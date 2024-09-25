Emine Erdoğan'dan Oluremi Tinubu'ya Teşekkür Mesajı

Emine Erdoğan, Nijerya Eşine Teşekkürde Bulundu

Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Oluremi Tinubu’ya desteklerinden dolayı teşekkür eden Emine Erdoğan, bu önemli adımın çevre koruma konusunda bir güç birliği oluşturduğunu vurguladı.

Sıfır Atık Uygulamalarına Destek

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Oluremi Tinubu'ya yönelik teşekkür mesajında şunları dile getirdi:

"Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan dostum Oluremi Tinubu Hanımefendi'ye desteği için teşekkür ediyorum."

Erdoğan, ayrıca sıfır atık uygulamalarının yaygınlaşmasının, gezegenimize olan saygının bir ifadesi olduğunu belirtti. Gelecek için doğanın korunması konusunda iş birliği yapmanın önemine değinerek:

"Doğanın bizlere sunduğu mucizeleri koruma yolunda güç birliği yapan her elin, yarınlarımızı daha temiz, daha yaşanabilir kılacağına yürekten inanıyorum."

Paylaşımında, "Dünya Ortak Evimiz" ve "Sıfır Atık" etiketlerini kullanan Emine Erdoğan, Oluremi Tinubu ile birlikte çekilen fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı.