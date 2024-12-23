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Emine Erdoğan'dan Refik Anadol'un 'Yaşayan Ansiklopedi' Projesine Destek

Emine Erdoğan, Refik Anadol'un 'Yaşayan Ansiklopedi: Büyük Doğa Modeli' projesini destekledi ve doğa ile teknoloji arasındaki bağı vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 15:06
Emine Erdoğan'dan Refik Anadol'un 'Yaşayan Ansiklopedi' Projesine Destek

Emine Erdoğan'dan Destek ve Takdir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, medya sanatçısı Refik Anadol’un geliştirdiği ‘Yaşayan Ansiklopedi: Büyük Doğa Modeli’ adlı yapay zeka platformuna yönelik etkileyici bir paylaşımda bulundu.

'Doğanın Mucizeleri Teknoloji ile Buluşuyor'

Sosyal medya hesabı üzerinden Anadol'un projesini alıntılayan Emine Erdoğan, “Doğanın mucizesini teknolojinin zekasıyla bir araya getirerek geleceğe dokunuyor.” ifadesini kullandı. Bu projeyi sadece bir veri platformu olarak değil, aynı zamanda doğayı anlamaya ve hissetmeye yardımcı olan bir deneyim olarak tanımladı.

Çevre Duyarlılığına Vurgu

Emine Erdoğan, Anadol'un projede çevre duyarlılığını artırma ve doğanın inceliklerini daha yakından hissettirme misyonunu başarıyla sürdürdüğünü belirterek, “Doğanın derin bilgeliğini yapay zekanın gücüyle harmanlayarak duyularımıza yeni bir ufuk açıyor.” dedi.

İlham Verici Eserler

“İnsanlığın doğayla bağını yenilikçi bir bakışla güçlendiren ilham verici tüm eserleri ve küresel iklim krizine karşı duyarlılığı için sanatçımızı gönülden tebrik ediyorum.”

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