Emine Erdoğan'dan Sanat ve Kültüre Vurgu: 'Sanat, Önyargıları Aşmanın Anahtarıdır'

Emine Erdoğan, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği Karma Sergisi'nin Açılışını Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneği tarafından düzenlenen Karma Sergi'nin açılışını Dolmabahçe Galeri Salonu'nda gerçekleştirdi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, sanatın insanları bir araya getiren önemli bir araç olduğunu vurguladı.

Sanatın Gücü ve Çamurdan Medeniyet

Emine Erdoğan, sanatın, insanları önyargı ve nefret zincirlerinden kurtardığını belirterek, şöyle devam etti: "Kültür ve sanatla derinleşen farkındalık ve duyarlılığı artan toplumlar, hayata gönül penceresinden bakmaya başlar. Dolayısıyla her sanatçı aslında eserleriyle kendi medeniyetini de inşa eder."

Tarihsel Bağlar ve Estetik Üretim

Osmanlı dönemindeki sanat anlayışına da değinen Erdoğan, "Estetik algı, en üst düzeyde tecrübe edilmiştir. Müzik, ruhun ilacı olarak şifahanelerde tedavi olarak uygulanmıştır" dedi. Ayrıca, derneğin zengin kültürel geçmişin bir yansıması olduğunu ifade etti.

Kültürel Miras ve Modern Sanat

Emine Erdoğan, Çınar Derneğinin modern sanat ile kültürel miras arasında köprüler kurduğunu vurgulayarak, derneği ve eser sahiplerini tebrik etti. Derneğin, sanat atölyeleri aracılığıyla her yaş grubundan katılımcıyı sanata teşvik ettiğini söyledi.

Sanat ve Toplumsal Kalkınma

Öğrencilerin sanat eğitimlerinde yalnızca teknik bilgi edinmekle kalmayıp, emeğin ve sabrın gücünü de Tecrübe ettiklerini belirten Erdoğan, sanatla terbiye edilmiş ruhların ve güzeli görmeye talip gözlerin artmasıyla sanatın topluma daha fazla etki edeceğine inandığını ifade etti.

Geleceği Şekillendiren Estetik Üretim

Erdoğan, "Estetikle harmanlanmış bir dünya, hayal ettiğimiz daha adil ve yaşanabilir bir geleceğin anahtarı olacaktır. Sanat, insanlığın güzellikleri çoğaltma çabasının en kalıcı şahidi olmaya devam edecektir" dedi ve konuşmasını bu temennilerle sonlandırdı.

110 Eser Sergilendi

Karma sergide, Anadolu'nun sanat zenginliğini yansıtan toplam 150 eser sanatseverlere sunuluyor. Etkinlik, 1 Aralık tarihine kadar Dolmabahçe Galeri Salonu'nda ziyaret edilebilecek.

Açılış programı, derneğin eğitmenleri Nevin Şahin ve Nilüfer Kıran’ın müzik dinletisiyla başladı. Ardından, dernek başkanı Selcen Zeliha Özkök Arda, Emine Erdoğan'a günün anısına özel hediyeler takdim etti. Son olarak, Emine Erdoğan, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneğinin Dolmabahçe Galeri Salonu'nda düzenlenen Karma Sergisi'nin açılış programına katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Derneğinin Dolmabahçe Galeri Salonu'nda düzenlenen Karma Sergisi'nin açılış programına katılarak konuşma yaptı.