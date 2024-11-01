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Emine Erdoğan'dan Senegal Ziyareti Paylaşımı

Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Fay ve eşinin Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 13:30
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 13:30
Emine Erdoğan'dan Senegal Ziyareti Paylaşımı

Emine Erdoğan'dan Senegal Cumhurbaşkanı Ziyareti Üzerine Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Beşir Cuma Fay ve eşi Marie Khone Fay'ın Türkiye ile gerçekleştirdiği resmi ziyaret hakkında yorumda bulundu.

Ziyaretin Önemi

Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ziyaretin iki ülkenin bağlarını güçlendirerek ortak bir geleceğe adım atmasına vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Video Paylaşımı

Paylaşımında, Senegal Cumhurbaşkanı Fay ve eşinin Türkiye'deki ziyaretlerinden görüntülerin bulunduğu bir videoya da yer verdi. Videoda, Emine Erdoğan'ın eş Marie Khone Fay ile birlikte Afrika Kültür Evi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret ettiği, ayrıca Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi'nde atölye çalışması yapan çocuklarla bir araya geldiği anlar yer aldı.

Emine Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı'nın eşiyle gerçekleştirdiği etkinlikler çerçevesinde iki ülkenin ilişkilerini pekiştirmek adına önemli adımlar atıldığını vurguladı.

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