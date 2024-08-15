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Emine Erdoğan'dan Sharif'e Tebrik Mesajı

Emine Erdoğan, Kuala Lumpur'un yeni Belediye Başkanı Sharif'i tebrik etti ve başarılar diledi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 12:43
Emine Erdoğan'dan Sharif'e Tebrik Mesajı

Emine Erdoğan'ın Sharif'e Tebrik Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un yeni Belediye Başkanı olarak atanan Maimunah Mohd Sharif'i tebrik etti.

Sosyal Medya Paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"BM'de üstlendiği görevi süresince dünya kentlerinin geleceğine yön vererek, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir yaşam alanları için ilham kaynağı oldu. Bu tecrübelerin ışığında Kuala Lumpur'da atacağı her adımın, şehrin ruhuna dokunan bir dönüşüm olacağına inancım tam. Sayın Sharif'e ortak evimiz dünyanın yarınlarına yaptığı katkılar için gelecek nesiller adına teşekkür ediyor, yeni görevinde başarılar diliyorum."

Emine Erdoğan, ayrıca Maimunah Mohd Sharif ile çekilmiş bir fotoğrafını da paylaşarak bu anı ölümsüzleştirdi.

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