Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Forumu'nda Çağrı: 2030 Hedefleri ve İklim Adaleti

Açılışta vurgulanan öncelikler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu "Bakanlar Oturumu"nun açılış konuşmasını yaptı. Forum, Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (UNEP) ve BM-Habitat işbirliğiyle "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirildi.

Erdoğan, dünyanın dört bir yanından gelen konukları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu oturumun sıfır atık vizyonunu paylaşma, fikir teatisinde bulunma ve ortak adımlar atma açısından önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Türkiye'nin sıfır atık yolculuğunun neredeyse 8 yılı geride bıraktığını söyledi.

Eğitim, kadın katılımı ve kampanyalar

Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen çok yönlü çalışmalara dikkat çekti: "Devlet kurumlarından yerel yönetimlere, özel sektörden sivil topluma kadar, güçlü bir dayanışma kültürü oluşturduk. Farkındalık çalışmalarına ağırlık verdik. Bilhassa gençler ve çocuklar için, özel eğitim programları düzenledik. Süreç içinde, kadınların olağanüstü desteğini gördük ve çevre konularında ne kadar önemli aktörler olabildiklerine şahit olduk."

Erdoğan, "Sıfır Atık Mavi" ve "Su Verimliliği" kampanyalarıyla çevre seferberliğinin genişletildiğini vurguladı ve 2022 yılı BM Genel Kurulu'nda, 105 ülkenin eş sunuculuğunda kabul edilen "Sıfır Atık Kararı"nın öncüsü olmaktan duydukları kıvancı ifade etti.

Uluslararası sorumluluk ve iklim adaleti çağrısı

"Bildiğiniz gibi, '2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'yle, 'kimsenin geride kalmadığı bir dünya' idealimiz var. Bu ideali gerçekleştirmenin anahtarı tüm ülkelerin sorumluluk almada elini taşın altına koymasına bağlıdır." Erdoğan, iklim değişikliğiyle mücadelede ülkeler arası küresel hakkaniyetin sağlanmasının önemine dikkat çekti ve uluslararası taahhütlerin sık sık yerine getirilmediğini üzülerek gözlemlediklerini söyledi.

Erdoğan ayrıca "Hakkaniyete dayalı yük paylaşımı şartını mutlaka yerine getirmeliyiz" diyerek, küresel iklim değişikliğine katkısı %1 dahi olmayan ülkelerin ağır bedeller ödediğini, doğal afetlerin ve yeni insani krizlerin her gün haber konusu olduğuna dikkat çekti. Atık kirliliği, karbon salınımları ve biyoçeşitlilik kaybı gibi sorunların sınır tanımadığına vurgu yaptı.

Şehirler, atık ve yerel yönetimler

Foruma değinilen konular arasında şehirlerin modern çağda en çok atık üreten kaynaklar olduğunun altını çeken Erdoğan, şu çarpıcı verilere yer verdi: "Bugün, dünya genelinde her yıl, 2 milyar tondan fazla, belediye atığı üretilirken, 25 yıl içinde atık hacminin 3,8 milyar tona ulaşacağı tahmin ediliyor." Bu nedenle yerel yönetimlerin sıfır atık uygulamaları ve sürdürülebilir belediyecilik yaklaşımlarının hayati önem taşıdığını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin sıfır atık alanında bilgi ve deneyim paylaşımına, teknoloji transferine ve ortak projelere açık olduğunu ifade ederek, foruma katılanların varlığının insanlığın geleceği için önemli bir katkı olduğunu söyledi. 63 ülkenin Çevre Bakanı'nın ve bakanlık temsilcilerinin bu oturumda bulunmasının güçlü bir dayanışma işareti olduğunu vurguladı.

Katılımcılar

Uluslararası Sıfır Atık Forumu "Bakanlar Toplantısı"na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreter Yardımcısı Merey Mukazhan, Birleşik Arap Emirlikleri İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alya Abdelrahim Alharmoodi, Togo Çevre ve Orman Kaynakları Bakanı Katari Foli-Bazi, Somali Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Bashir Mohamed Jama, Rusya İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriev, Moritanya Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Messouda Mohamed Laghdaf, Maldivler Turizm ve Çevre Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmed Nizam, Fiji Yerel Yönetimler Bakanlı Maciu Katamotu Nalumisa, Mısır Yerel Yönetler Bakanı ve Çevre Bakanı Vekili Prof. Dr. Manal Awad Mikhaiel Aboughatas, Benin Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Jose Didier Tonato, BRS İcra Sekreteri Rolph Payet, BM Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach, Özbekistan Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanı Aziz Abdukhakimov, Türkmenistan Doğal Kaynaklar ve Çevre Koruma Bakanı Charygeldi Babanyyazov, Suriye Yerel Yönetimler ve Çevre Bakanı Mohammed Anjarani, Sierra Leone Çevre ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mima Yema Mimi Sobba, Karadağ Mekansal Planlama, Şehirleşme ve Devlet Varlıkları Bakanı Slaven Radunović, Mali Çevre, Temizlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Doumbia Mariam Tangara, Malezya Konut ve Yerel Yönetimler Bakanı Kor Ming Nga, Gabon Çevre, Ekoloji ve İklim Bakanı Mays Lloyd Mouissi, Esvatini Turizm ve Çevresel İşler Bakanı Jane Matty Mkhonta-Simelane, Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı OJSC Yönetim Kurulu Başkanı Etibar Abbasov, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Manuel Moller, BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile Kamboçya Dışişleri Bakanı Ojano Sabo da katıldı.

Erdoğan, forumun adil sorumluluk paylaşımına dayalı stratejik ortaklıkların başlangıcı olmasını temenni etti ve sıfır atık vizyonunun küresel ölçekte başarısı için uluslararası işbirliğinin gerekliliğini bir kez daha vurguladı.

