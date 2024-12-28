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Emine Erdoğan'dan Su Verimliliği Yönetmeliği'ne Destek

Emine Erdoğan, Su Verimliliği Yönetmeliği'nin geleceğe yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 11:20
Emine Erdoğan'dan Su Verimliliği Yönetmeliği'ne Destek

Emine Erdoğan'dan Stratejik Su Yönetimi Vurgusu

Emine Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım ve Orman Bakanlığının Su Verimliliği Yönetmeliği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kaynakların bilinçli kullanımının kalıcı bir dönüşüm sağlayacağını belirtti.

Geleceğe Yönelik Adımlar

Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Geleceğin emaneti suyumuzu korumak için hayata geçirilen su verimliliği seferberliği kapsamında çalışmalar tüm kararlılığıyla sürdürülüyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Su Verimliliği Yönetmeliği, kaynaklarımızın bilinçli kullanımını sağlayarak kalıcı bir dönüşümün kapılarını aralıyor. Sadece bugünü değil yarınlarımızı da şekillendiren bu önemli adımın hayırlı olmasını diliyorum."

Yönetmelikle Gelen Yenilikler

Yeni yönetmelik ile birlikte, su verimliliği sisteminin kurulması, izlenmesi ve belgelendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesi sağlandı. Su verimliliği belge başvurularının Su Verimliliği Bilgi Sistemi üzerinden yapılacağı belirtildi. Kriterleri sağlayan başvurular, Bakanlık tarafından su verimliliği belgesi ile desteklenecek.

Bakanlık Tarafından Değerlendirme Süreci

Başvuru sürecinde, Bakanlıkça talep edilen bilgi ve belgelerin sunulması zorunlu olacak ve başvurular 60 gün içerisinde değerlendirilecektir. Tüm kategorilerdeki su verimliliği belgelerinin yenilenmesi için ise ilgili belge kriterlerinin devamlılığının sağlanması gerekmektedir.

Tanıtım Toplantısı

Emine Erdoğan öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Su Verimliliği Seferberliği" tanıtım toplantısı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenmişti.

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