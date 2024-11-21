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Emine Erdoğan'dan Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi'ne Önemli Mesaj

Emine Erdoğan, ebelik mesleğinin önemine dikkat çekerek, doğal doğum deneyiminin artması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 16:06
Emine Erdoğan'dan Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi'ne Önemli Mesaj

Emine Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Anadolu Ebeler Derneği Kongresi'ne gönderdiği mesajda, doğum şeklinin giderek doğallıktan uzaklaştığı ve doğurganlığın azalmasının demografik yapıyı dönüştürdüğünü belirtti.

Ebelik Mesleğinin Önemi

Emine Erdoğan, kongrede yaptığı değerlendirmede, "Hayata bir ebe ile başla" mottosuyla yola çıkan Anadolu Ebeler Derneği'nin doğum ve ebelik hizmetlerinin iyileştirilmesi konusundaki çabalarının değerini vurguladı. Mesajında, ebelik mesleğinin önemi üzerinde daha fazla durulması gerektiğinin altını çizdi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen kongrenin, ebelik hizmetlerinin geleceği için önemli bir adım olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, kadınların doğal doğum deneyiminden uzaklaştırıldığını ve bu durumun endişe verici olduğunu belirtti.

Modern Dönemin Zorlukları

Emine Erdoğan, modern dünya koşullarının kadınları doğal doğumdan uzaklaştırdığını, özellikle sezaryen oranlarının yükselmesine dikkat çekerek, "Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirtilen %15 makul sezaryen oranı ülkemizde %50'yi aşmış durumda" dedi. Bu durumun, nesillerin doğal doğumdan hızla uzaklaştığını gösterdiğini vurguladı.

Güçlü Toplum İçin Ebelik

Emine Erdoğan, ebelik mesleğinin, doğumu bir mucizeye dönüştüren güven ve şefkat dolu rehberliğinde önemli rol oynadığını belirtti. Doğal doğumun geleceği için ebelik varlığının sağlık sisteminde daha etkin hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Son olarak, Emine Erdoğan, bu anlamlı etkinliğin organizasyonunda emeği geçenlere ve Anadolu Ebeler Derneği'ne teşekkür ederek, kongrenin sağlık alanında önemli katkılar sunmasını diledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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