Emine Erdoğan'dan UNICEF'te Gönül Elçileri Projesi İçin Küresel Çağrı

Emine Erdoğan, Çocukların Geleceği İçin Küresel Çağrı Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenen "Gönül Elçileri Projesi" etkinliğinde önemli mesajlar verdi.

Gönül Elçileri Projesi'nin Önemi

Erdoğan, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugün buradan yapılan gönül elçilerine yönelik küresel çağrıya katılıyorum. İnsanlık geleceği olan çocuklarımızı korumak isteyen her ülkeyi işbirliğine davet ediyorum." diyerek projenin önemine vurgu yaptı.

Koruyucu Ailelik ve Çocukların Onurlu Geleceği

Devlet koruması altındaki çocukların hayat standartlarını iyileştirmek için başlatılan proje hakkında bilgi veren Erdoğan, "Bir insanın diğer bir insana yapabileceği en büyük gönüllülük, bir çocuğa sevgi dolu bir ortam sunmaktır. Bu nedenle tüm imkanlarımızı koruyucu ailelerimizi buluşturmak için seferber ediyoruz." dedi.

Dünya Çocukları İçin Umut Yolu

Etkinlikte konuşan UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, "Dünya genelinde 2,7 milyon çocuk ailesiz büyümek zorunda kalıyor. Türkiye bu alanda liderdir ve Emine Erdoğan’ın başarıları çok değerlidir." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Çocuklar ve Küresel Sorumluluk

Emine Erdoğan, dünya genelindeki savaş ve çatışmaların çocuklar üzerindeki etkilerini de ele alarak, "Bugün Gazze'de 17 bin refakatsiz çocuk var. Bu durum, tüm insanlığın ortak sorumluluğudur." diyerek uluslararası iş birliğine çağırdı.

Ülkeler Arası İş Birliği

Erdoğan, diğer ülkeleri koruyucu ailelik sistemini geliştirmeye teşvik ederken, Türkiye'nin bu alandaki deneyimlerini paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı’nın Eşinden Destek

Sierra Leone Cumhurbaşkanı'nın eşi Fatima Maada Bio, Emine Erdoğan'a etkinliği desteklemesinden dolayı teşekkür etti ve "Çatışma bölgelerindeki çocukları unutmamalıyız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendi himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğiyle New York'taki UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenen "Bir Deniz Yıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet" programında katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendi himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğiyle New York'taki UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenen "Bir Deniz Yıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet" programında katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendi himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğiyle New York'taki UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenen "Bir Deniz Yıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet" programında katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendi himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğiyle New York'taki UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenen "Bir Deniz Yıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet" programında katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendi himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğiyle New York'taki UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenen "Bir Deniz Yıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet" programında katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendi himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğiyle New York'taki UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenen "Bir Deniz Yıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet" programında katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kendi himayelerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliğiyle New York'taki UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenen "Bir Deniz Yıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet" programında katılımcılara hitap etti.