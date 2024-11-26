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Emine Erdoğan, Dubai Küresel Kadınlar Forumu'nda Kadınların Gücüne Dikkat Çekti

Emine Erdoğan, Dubai Küresel Kadınlar Forumu'nda, kadınların teknolojideki önemini vurguladı ve eşitlik çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 13:48
Emine Erdoğan, Dubai Küresel Kadınlar Forumu'nda Kadınların Gücüne Dikkat Çekti

Emine Erdoğan, Dubai Küresel Kadınlar Forumu'nda Açılış Konuşması Yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dubai'de gerçekleştirilen Küresel Kadınlar Forumu'nda önemli bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Erdoğan, "Kadınların tasarım ve üretim süreçlerinde yer almadığı teknolojiler, bizi daha iyi bir geleceğe götüremez." ifadelerini kullanarak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerekliliğini vurguladı.

Foruma Dair Detaylar

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum himayesinde düzenlenen üçüncü Dubai Küresel Kadınlar Forumu, "Etki Gücü" temasıyla başladı. Avusturya’nın medya merkezi Madinat Jumeirah'da yapılan forumda, Emine Erdoğan, BAE'nin yüksek yabancı nüfusuyla uluslararası kültürel etkileleşmenin bir merkezi olduğunu belirtti.

Erdoğan, Berlin sohbetlerinde farklı inançlar ve geleneklerin de önemine vurgu yaparak, “Bizler, insanlık olarak ortak bir geleceğe doğru yürüyoruz.” dedi.

Teknoloji ve Kadınlar

Dijitalleşme ve yapay zeka gibi dönüşümlerin günlük hayatı nasıl etkilediğine dikkat çeken Erdoğan, “Üretilen bilginin bir haftada geçmişteki bir yüzyıla eş değer olduğunu” ifade etti. Sözlerine, “Araştırmalar, önümüzdeki üç sene içinde her 10 meslekten 2'sinin değişeceğini öngörüyor” şeklinde devam etti.

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen “17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi” ile ‘kimseyi geride bırakmamak’ ilkesinin önemine değinen Erdoğan, kadınların STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanındaki düşük temsil oranlarının altını çizdi.

Gerçek Eşitlik ve Kadınların Rolü

Emine Erdoğan, gerçek eşitliğin, insanların benzer hale getirerek sağlanamayacağını belirtti. “Kadınların kendi fıtri kimliklerini muhafaza ederek var olmaları önceliğimizdir.” dedi ve Türkiye'de kadınların ev-iş dengesini sağlamak amacıyla yürütülen politikaları örnek gösterdi.

Global Sorunlar ve Gazze'ye Dikkat

İnsanın yerini teknolojiyle doldurmanın imkansız olduğunu savunan Erdoğan, “Teknoloji güçtür, ancak bu gücü vicdanın emrine vermek gerekir.” diyerek, insani değerlerin yaşatılmasının önemini vurguladı. Gazze’de yaşanan çatışmalara dikkat çekerken, “Bir seneyi aşkındır Gazze'de tüm insanlığın gözü önünde bir soykırım yaşanıyor.” dedi.

Forumdan Beklentiler

Erdoğan, forumda gerçekleştirilecek tartışmaların, geleceğin kadınlarını güçlendirmek adına önemli bir adım olduğunu ve “Kadınların yarattığı potansiyelin ancak kendi özgünlüklerini koruyarak açığa çıkabileceğine” inandığını ifade etti.

Son olarak Emine Erdoğan, forumun tüm kadınlar için hayırlara vesile olmasını dileyerek “Kadınların potansiyelini ortaya çıkarmak toplumsal gelişimin gerçek itici gücüdür.” dedi. Emine Erdoğan’a forumda birçok üst düzey yetkili ve uzman eşlik etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağ 2), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağ 2), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un (sağda) himayelerinde, Dubai Kadın Kuruluşu tarafından Madinat Jumeirah'da düzenlenen, "Dubai Küresel Kadınlar Forumu''na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağ 2), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağ 2), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un (sağda) himayelerinde, Dubai Kadın Kuruluşu tarafından Madinat Jumeirah'da düzenlenen, "Dubai Küresel Kadınlar Forumu''na katıldı.

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