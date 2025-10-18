Emine Erdoğan, Fatima Maada Bio ile İstanbul'da Sıfır Atık Gündemiyle Görüştü

Emine Erdoğan, İstanbul'da Sierra Leone Cumhurbaşkanı eşi Fatima Maada Bio ile Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 18.10.2025 16:48
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 16:48
Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında gerçekleşen görüşme

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı, İstanbul'da bir araya geldiği görüşmede Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ile Sıfır Atık gündemini ele aldı.

Görüşme, Sıfır Atık Vakfı tarafından; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamındaki Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 4. Resmi Toplantısı'na katılmak üzere İstanbul'da bulunan Fatima Maada Bio ile gerçekleştirildi.

Emine Erdoğan, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası Sıfır Atık Forumu ve BM Sıfır Atık Danışma Kurulumuzun Dördüncü Resmi Toplantısı vesilesiyle ülkemizi ziyaret eden Sierra Leone Devlet Başkanı'nın eşi, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyemiz, değerli dostum Fatima Maada Bio ile bir araya gelmekten mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, "Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu 4. Resmi Toplantısı"na katılmak üzere Türkiye'yi ziyaret eden Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio'nun eşi Fatima Maada Bio ile bir araya geldi.

