DOLAR
34,11 -0,29%
EURO
38,11 -0,13%
ALTIN
2.857,97 -1,11%
BITCOIN
2.170.699,88 -0,89%

Emine Erdoğan'ın ABD Ziyareti: Türk Kültürünü Tanıtma ve Sıfır Atık Projeleri

Emine Erdoğan, ABD'de lider eşleriyle buluşarak Türk kültürünü tanıtacak ve Sıfır Atık projeleri hakkında görüşmeler gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 10:00
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 10:00
Emine Erdoğan'ın ABD Ziyareti: Türk Kültürünü Tanıtma ve Sıfır Atık Projeleri

Emine Erdoğan, ABD'ye Gidiyor

M Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York şehrine gidecek. 21-25 Eylül tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte olacak olan Erdoğan, burada lider eşleriyle yoğun bir temas içinde bulunacak.

Kültürel Temaslar ve Programlar

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, Emine Erdoğan bu ziyaret kapsamında bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak. Özellikle geleneksel Türk çeyiz kültürünün tanıtımına yönelik programlar dikkat çekiyor. 2021 yılında Olgunlaşma Enstitülerinde başlattığı dönüşümle yeni projeleri destekleyerek, binlerce yıllık el sanatları geleneğini koruma yolunda önemli adımlar attı.

Olgunlaşma Enstitüsü'nde 'Gelin Hazineleri' Programı

Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenecek olan 'Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk' etkinliği ile Türk kültürünü tanıtacak.

Afrika Kültürü ve 'Afrika'nın Lezzetleri' Programı

Emine Erdoğan, Afrika ile kurduğu bağları sürdürerek, Türkevi'nde 'Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni' programını da gerçekleştirecek. Burada, kıtanın yemek kültürü üzerine anilaiyı 'Afrika Yemek Kültürü' kitabının lansmanı ile taçlandıracak.

Koruyucu Aile Projesi'nin Tanıtımı

Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile modelinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. 12 yıldır devam eden bu projede, 10 bini aşkın çocuk şefkatle büyütüldü ve Emine Erdoğan bu konuda uluslararası toplantılara katılacak.

Sıfır Atık Projesi ve Antonio Guterres ile Görüşme

Son olarak, Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Bu proje, uluslararası alanda büyük takdir topluyor ve Emine Erdoğan'ın liderliğinde pek çok ülkenin desteğini topladı.

İLGİLİ HABERLER

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası 32, 46, 92 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti! İşte 100 Bin TL'nin Getirisi

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vietnam ve Kuzey Kore Savunma İşbirliği Gelişiyor
2
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan Avrupa Hareketlilik Haftası Mesajı
3
Pakistan, Rusya'dan Vize Kolaylığı Talep Etti
4
Ege Denizi için fırtına uyarısı
5
Güney Kore, Kuzey Kore'ye Tutuklu Vatandaşlarının İadesini Talep Etti
6
Tavşantepe'de Çocukların Psikolojik Durumu Üzerine Önemli Rapor Tamamlandı
7
TOKİ'den Ödemeleri Süren Konutlar İçin İndirim

KKM'nin sonunun geleceği tarih verildi! Yatırımcı pürdikkat kesilecek

TOKİ'den konut alacaklar ve alanlara sabah müjdesi bakandan geldi! TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başladı

Binlerce İUP aranıyor! İŞKUR’dan zam müjdesi! İUP’li maaşlarında son dakika artış

İcradan Satılık 2023 Model Audi A6 Uygun Bedelle Satışa Çıkıyor

Ekonomist Hatice Kolçak'tan bomba yatırım tüyosu! 'Yatırımcılara büyük kazanç fırsatı sunuyor”

2024’ün İlk 8 Ayında Türkiye’de En Çok Satan Elektrikli Araçlar Belli Oldu: İşte Zirvenin Sahibi

2025 Asgari Ücret ve Memur Maaşı Zammı İçin Bekleyiş Sürüyor! İşte Kulislerde Konuşulan 2025 Asgari Ücret Zammı

Merkez Bankası Faiz Kararı Sonrası 32, 46, 92 Günlük Mevduat Faiz Oranları Değişti! İşte 100 Bin TL'nin Getirisi

BİM, A101 ve Migros'tan Ayçiçek Yağı Fiyatlarına Büyük İndirim! En Ucuz Ayçiçek Yağı Hangi Markette?

Türkiye Geneli Hastanelere 849 Personel Alımı Başladı! İŞKUR Üzerinden Başvuru Detayları ve Kadro Dağılımı

KPSS Puanı Olan Yaşadı! MEVKA Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

20 Eylül 2024 Cuma Günlük Burç Yorumları1 Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı