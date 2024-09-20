Emine Erdoğan'ın ABD Ziyareti: Türk Kültürünü Tanıtma ve Sıfır Atık Projeleri

Emine Erdoğan, ABD'ye Gidiyor

M Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York şehrine gidecek. 21-25 Eylül tarihleri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte olacak olan Erdoğan, burada lider eşleriyle yoğun bir temas içinde bulunacak.

Kültürel Temaslar ve Programlar

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre, Emine Erdoğan bu ziyaret kapsamında bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak. Özellikle geleneksel Türk çeyiz kültürünün tanıtımına yönelik programlar dikkat çekiyor. 2021 yılında Olgunlaşma Enstitülerinde başlattığı dönüşümle yeni projeleri destekleyerek, binlerce yıllık el sanatları geleneğini koruma yolunda önemli adımlar attı.

Olgunlaşma Enstitüsü'nde 'Gelin Hazineleri' Programı

Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde düzenlenecek olan 'Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk' etkinliği ile Türk kültürünü tanıtacak.

Afrika Kültürü ve 'Afrika'nın Lezzetleri' Programı

Emine Erdoğan, Afrika ile kurduğu bağları sürdürerek, Türkevi'nde 'Afrika'nın Lezzetleri: Bir Kültür, Mutfak ve Dostluk Şöleni' programını da gerçekleştirecek. Burada, kıtanın yemek kültürü üzerine anilaiyı 'Afrika Yemek Kültürü' kitabının lansmanı ile taçlandıracak.

Koruyucu Aile Projesi'nin Tanıtımı

Gönül Elçileri Projesi ile koruyucu aile modelinin yaygınlaştırılması hedefleniyor. 12 yıldır devam eden bu projede, 10 bini aşkın çocuk şefkatle büyütüldü ve Emine Erdoğan bu konuda uluslararası toplantılara katılacak.

Sıfır Atık Projesi ve Antonio Guterres ile Görüşme

Son olarak, Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Bu proje, uluslararası alanda büyük takdir topluyor ve Emine Erdoğan'ın liderliğinde pek çok ülkenin desteğini topladı.