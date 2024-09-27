Emine Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki Mesajı

Emine Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılan Emine Erdoğan, New York ziyaretinin kültürel etkileşimler ve dostlukların pekişmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Diplomasi ve Dünya Barışı Üzerine Düşünceler

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "UNGA79" etiketiyle şu ifadeleri kullandı: "Kültürler mirasımızı dünyaya tanıttığımız, dostlukları pekiştirdiğimiz, güçlü ilişkilerin başlangıç adımını attığımız bir New York ziyaretini daha geride bıraktık. Temennimiz, bu diplomasi adımlarının dünya barışına katkı sunması ve kültürel zenginliklerimizin evrensel bir dilde yankılanmasıdır."

Bu açıklama, uluslararası ilişkilerde kültürel etkileşimin ve diplomatik diyaloğun önemini vurgulamakta önemli bir yer tutmaktadır.