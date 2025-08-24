Emine Erdoğan’ın Gazze Mektubu Dünya Basınında Geniş Yankı Uyandırdı

Emine Erdoğan’ın Melania Trump’a Gönderdiği Gazze Mektubu Global Medyada Manşetleri Süsledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'a gönderilen, Gazze'deki insani krize dikkat çeken mektup, uluslararası medya organlarında geniş yankı uyandırdı. Mektup, birçok ajans ve haber sitesi tarafından gündemin üst sıralarına taşındı.

İngiltere ve Batı Medyası

İngiliz yayın kuruluşu BBC, mektubu X ve Instagram hesaplarında paylaştı ve internet sitesinde 'Türk First Lady'den Melania Trump'a Gazzeli çocuklar için çağrı' başlığını kullandı. The Telegraph ve Reuters mektubu manşet haber yaptı; Reuters, başlığında 'Türkiye'nin First Lady'si Melania Trump'ı Gazze konusunda konuşmaya çağırıyor' ifadesini kullandı. Sky News ise Emine Erdoğan’ın, Melania Trump’tan Ukraynalı çocuklara gösterilen hassasiyetin Gazze’deki çocuklar için de gösterilmesini talep ettiğini aktardı.

Fransa ve Avrupa Basını

Fransız Le Point, haberi 'Seslerimizi birleştirmeliyiz: Emine Erdoğan Melania Trump’ı Gazze’nin çocuklarını desteklemeye çağırdı' başlığıyla verdi. Le Figaro mektuptan 'Bir anne, kadın ve insan olarak' pasajını öne çıkardı. Belçika, İsviçre, Çekya ve Almanya medyası da habere geniş yer ayırdı; Alman Der Spiegel ve NTV haberleri mektubun duygusal tonu ve 648 Ukraynalı çocuk referansına dikkat çekti.

Doğu Avrupa ve Balkanlar

Bulgaristan’da bTV, haberini BTA kaynaklı olarak verirken; Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ’daki başlıca portallar mektubu 'First Lady'ler arası iletişim' veya benzeri başlıklarla manşete taşıdı. Bölge medyası, Erdoğan’ın Melania Trump’tan İsrail lideri Binyamin Netanyahu’ya da çağrı yapmasını istemesine vurgu yaptı.

Orta Doğu ve Kuzey Afrika

Katar merkezli Al Jazeera kanalları, mektubu geniş şekilde işledi. Mısır, Lübnan ve Fas medyası mektubu öne çıkardı; haberlerde Emine Erdoğan’ın Gazze’deki çocukların temel haklardan mahrum bırakıldığı vurgulandı. Suudi Arabistan ve BAE basını da çağrının içeriğini aktardı.

Asya, Okyanusya ve Afrika

Avustralya merkezli 9news, Malezya’dan Free Malaysia Today, Singapur’dan The Straits Times ve Bangladeş’in resmi ajansı BSS mektubu haberleştirdi. Hint, Pakistan ve Japonya medyası da mektubu okuyucularına aktardı.

Rusya, İran ve Avrasya Basını

Rus ajanslar TASS, RIA ve gazeteler mektubu geniş yer vererek Melania Trump’tan Netanyahu’ya yönelik çağrıyı öne çıkardı. İran medyası da Erdoğan’ın Melania Trump’tan Ukrayna’da gösterilen empatiyi Gazze’ye de yansıtmasını istediğini vurguladı. Azerbaycan ve Kazakistan haber portalları Anadolu Ajansı kaynaklı haberleri paylaştı.

Haberde Öne Çıkan Vurgu ve Sayısal Veriler

Mektupta öne çıkan ifadelerden biri, 'Bu adaletsizliğe karşı sesimizi ve gücümüzü birleştirmeliyiz.' cümlesi oldu. Emine Erdoğan mektubunda ayrıca, 'Sizin mektubunuzdaki duyguları, bir anne, bir kadın, bir insan olarak derinden paylaşıyor...' sözlerine yer verdi. Birçok yayın, Erdoğan’ın metninde geçen 18 bini aşkın çocuk ve toplam 62 bin sivil kaybı ile ilgili vurguları aktardı ve mektubun 648 Ukraynalı çocuk referansından ilham aldığını belirtti.

Uluslararası haber kuruluşları, Emine Erdoğan'ın çağrısını hem insani hem diplomatik bir çağrı olarak yorumlayıp, mektubun dünya kamuoyunda geniş yankı bulduğunu bildirdi.