Emine Erdoğan'ın Kırgızistan Ziyareti

Emine Erdoğan'dan Unutulmaz Kırgızistan Ziyareti

Emine Erdoğan, Kırgızistan ziyaretine dair duygu ve düşüncelerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Ziyareti, "Tarihin derin izlerine, dostluğun sıcak yansımasına tanıklık ettiğimiz Kırgızistan ziyaretimizden, unutulmayacak anılarla ayrıldık" sözleriyle değerlendirdi.

Bu ziyaret, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için yapılan resmi bir gezinin parçasıydı. Bişkek'e seyahat eden Emine Erdoğan, burada birçok yerel etkinliğe katıldı.

Ziyareti sırasında, Maarif Okulu, Ulusal Anne ve Çocuk Koruma Merkezi, Kırgız Cumhuriyeti Milli Tarih Müzesi ve Ala Arça Milli Parkı gibi önemli mekanları ziyaret eden Emine Erdoğan; Bilim Bişkek İnovasyon Merkezi'nin açılış töreninde de yer aldı.

Aygül Caparova ve Aniko Levai gibi Kırgız ve Macar yetkililerin eşlik ettiği bu ziyaret, iki ülke arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendirme amacını taşıyordu. Emine Erdoğan, Kırgız halkına olan minnettarlığını, "Dost Kırgız halkına en içten teşekkürlerimizle" cümlesiyle ifade etti.