Emine Erdoğan'ın Öncülüğünde Sıfır Atık Forumu: İnsan, Mekan, Dönüşüm

Uluslararası Sıfır Atık Forumu Hilton Bomonti'de toplandı

Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Hilton Bomonti'de düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumunda konuştu. Forum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, BM Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Sıfır Atık Hareketinin doğuşu ve dönüşümü

Ağırbaş, hareketin başlangıcına ilişkin olarak 2017 yılında Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde bir fikir olarak doğduğunu hatırlattı ve bugün bunun sadece bir çevre girişimi değil, yüzlerce ülkenin benimsediği küresel bir bilinç hareketine dönüştüğünü belirtti.

Ağırbaş, sıfır atığı sırf atık yönetimi değil, yaşamın özüyle ilgili bir felsefe olarak gördüklerini vurguladı. Sistem değişiminin ancak zihinlerdeki dönüşümle mümkün olacağını söyleyen Ağırbaş, bunun birlikte hareket ederek başarılabileceğini ifade etti.

İnsan, Mekan ve Dönüşüm temasıyla küresel buluşma

Forumun teması olan İnsan, Mekan ve Dönüşüm doğrultusunda 108 ülkeden gelen katılımcıların aynı çatı altında buluştuğunu aktaran Ağırbaş, sıfır atığın çöpü değil değeri yeniden tanımladığını; doğayı korumak değil, doğayla yeniden bağ kurmak gerektiğini söyledi.

Ağırbaş, sorunlardan çok önceliklere odaklanmanın önemine değinerek doğru yol haritasının insanla doğa arasında adil bir ilişki kurmakla mümkün olacağını kaydetti. Bu forumu dünyanın geleceği için ortak bir çağrı ve ortak bir sorumluluk zemini olarak nitelendirdi.

Küresel destek, İstanbul Deklarasyonu ve gelecek vizyonu

Ağırbaş, 2022 yılında Türkiye'nin öncülüğünde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edilen sıfır atık kararının insanlığın ortak iradesinin güçlü bir göstergesi olduğunu söyledi. Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Danışma Kurulu Başkanlığı aracılığıyla sergilediği liderliğin tüm dünyaya ilham ve eylem gücü taşıdığını vurguladı.

Forumun sonunda yayımlanacak İstanbul Deklarasyonu ile dünyanın sıfır atık ekseninde ortak bir çevre vizyonunda buluşturulmasının amaçlandığını belirten Ağırbaş, İstanbul'un bu vizyonun kalbi olmaya aday olduğunu ifade etti.

Ortak miras ve teşekkür

Ağırbaş, Sıfır Atık Vakfı'nın Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda iyiliğin, bilincin ve sorumluluğun ortak dilini insanlığın geleceğine miras bırakmak için çalıştıklarını aktardı. Amaçlarının yalnızca atığı azaltmak olmadığını; değer üretmek, farkındalığı kalıcı kılmak ve dünyanın her köşesinde aynı bilinci yeşertmek olduğunu söyledi.

Konuşmasını katılımcılara seslenerek sürdüren Ağırbaş, bu yolculuğun tek bir ülkenin değil tüm insanlığın ortak yürüyüşü olduğunu belirtti ve Onursal Başkan Emine Erdoğan Hanımefendiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanına, Tarım ve Orman Bakanına, Milli Eğitim Bakanına, ilgili devlet kurumlarına, Birleşmiş Milletler yöneticilerine ve katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Unutmayalım, dünyayı iyileştirmek, iyilerin elindedir

