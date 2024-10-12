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Emine Erdoğan'ın Sırbistan ve Arnavutluk Ziyareti

Emine Erdoğan, Sırbistan ve Arnavutluk ziyaretlerinin dostluk ve dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 11:13
Emine Erdoğan'ın Sırbistan ve Arnavutluk Ziyareti

Emine Erdoğan'dan Dostluk Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sırbistan ve Arnavutluk'a gerçekleştirdiği ziyaretlerin önemini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Kültürel Bağların Güçlenmesi

Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda, "Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretlerimiz, gönüllerimizde dostluğun, dayanışmanın ve kültürün izlerini derinleştirdi." şeklinde ifadeler kullandı. Bu ziyaretlerin iki ülke arasındaki kültürel ve işbirliği alanlarında güçlü adımlar atılmasına vesile olmasını diledi.

Paylaşılan Anılar

Erdoğan, sosyal medya gönderisinde ziyaretleri esnasında çekilmiş görüntülere de yer vererek, bu süreçte yaşanan anları takipçileriyle paylaştı.

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