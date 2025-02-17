Emine Erdoğan: Kadın Girişimcilerin Başarıları Toplumda Dönüşüm Sağlıyor

Emine Erdoğan'dan Önemli Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni''nde, ülkenin dört bir yanından gelen nitelikli kadın girişimciler ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Girişimci Kadınların Rolü

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kadın girişimcilerin başarılarının sadece bireysel kazanımlarla sınırlı kalmadığını, bunun aksine toplum genelinde geniş bir dönüşüm yarattığını belirtti. Emeğin, cesaretin ve yenilikçi fikirlerin örneklerin sergilendiği bu özel etkinlikte, kadınların potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdiklerini vurguladı.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Kadın girişimcilerimizin başarıları, toplumumuzun bütününe yayılan bir dönüşümün öncüsü. Hayallerine ulaşan her kadının, tecrübelerini gençlerle ve aynı yolda yürümek isteyen kadınlarla paylaşmasını temenni ediyorum. Dünyanın problem alanları, kadınların getireceği yeni çözümleri bekliyor."

Girişimci Kadınlara Teşekkür

Emine Erdoğan, ödül töreninde yer alan tüm kadın girişimcileri yürekten tebrik ederken, programda emeği geçen herkese de teşekkür etti. Paylaşımında, ödül törenine dair fotoğraflara da yer verdi.