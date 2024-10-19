Emine Erdoğan: Kadın Hakları İçin Yenilikçi Düzenlemeler

Emine Erdoğan, Uluslararası Farkındalık Zirvesi'nde Kadın Hakları Üzerine Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Küresel Farkındalık Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, son 20 yılda Türkiye’de yapılan reform niteliğindeki düzenlemeleri vurguladı. "Kadınlarımızın haklarını güvence altına alan, toplumsal hayattaki konumunu sağlamlaştıran güçlü bir hukuksal ve idari altyapının temellerini attık," dedi.

MÜSİAD Kadın'ı Tebrik Etti

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kadın tarafından düzenlenen etkinlikte, Emine Erdoğan, kadının iş hayatındaki zorluklarına dikkat çekerek, iş gücüne katılımda yaşanan eşitsizliklere vurgu yaptı. "Kadınların karşılaştıkları sorunlara kalıcı ve dönüştürücü çözümler sunulması gerekiyor," şeklinde konuştu.

Empati ve Duyarlılık Önemli

Emine Erdoğan, kadınların duygu yönetimindeki yüksek becerilerinin çalışma hayatında iyileşmelere yol açabileceğinin altını çizdi. "Gerçek bir güçlendirme için kadının hayattaki tüm rollerine dair bütüncül bir yaklaşım gereklidir," dedi.

Küresel Mahalle Baskısına Dikkat Çekti

Kadınların tek tipleştiren bir mahalle baskısına maruz kaldığını belirten Emine Erdoğan, "Kadın emeği yalnızca unvanlar üzerinden değerlendiriliyor. Oysa kadın her alanda üretendir," ifadelerini kullandı.

Destek Programlarına Vurgu

Emine Erdoğan, AK Parti döneminde hayata geçirilen destek programlarının kadınların ekonomik hayatta güçlü bir aktör olmalarını sağladığını, bu sayede aile hayatında da dengeli roller üstlenebildiklerini belirtti.

Toplum İçin Kadınların Rolü

Kadınların hayatın her alanında var olmaları gerektiğini söyleyen Emine Erdoğan, adaletin ve dengenin sağlanması adına bu yönde atılan adımların önemine dikkat çekti. Ayrıca, "Kadınların sağlığı, eğitimi ve ekonomik güçlenmeleri en öncelikli sosyal politika başlıklarından biridir," dedi.

Ödül Töreni ve Gençlere Tavsiyeler

Zirvenin sonunda Farkındalık Ödülleri sahiplerini buldu. Ödüller, yazar Alev Alatlı ve akademisyenlere takdim edildi. Gençlere ilham veren isimlerin hayat hikayelerini öğrenmelerini tavsiye eden Emine Erdoğan, "Kadının sezgisine ve şefkatine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var," ifadelerini kullandı.