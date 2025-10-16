Emine Erdoğan: Kadın Liderliği ve Girişimcilik TABEF'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) organizasyonuyla İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF) kapsamında gerçekleştirilen "Kadın Liderliği ve Girişimcilik Diyaloğu Paneli"nin açılış konuşmasını yaptı.

Panelin açılışı ve ana mesajlar

Panelin açılışında konuşan Erdoğan, panelde ilham verici deneyimlerin paylaşılacağını ve katılımcıların birbirlerinin enerjisi ile vizyonundan istifade edeceğini belirterek, bunun yeni ve güçlü iş birliklerine kapı aralayacağı temennisinde bulundu. Erdoğan konuşmasında şu vurguya yer verdi: "Eğer kadınlara gereken desteği sağlarsak inanıyorum ki onlar ülkelerimizi 21. yüzyılın parlayan yıldızları haline getireceklerdir. Bu yüzden dünyaya söyleyecek sözleri, anlatacak hayalleri, paylaşacak fikirleri olan kadınlara kulak verelim."

Girişimciliği, hayali inşa edebilen ve fikirleriyle hayata yön veren süreç olarak tanımlayan Erdoğan, kadın girişimcilerin hem ailelerine hem toplumlarına hem de tüm insanlığa dair hayaller kurduğunu; bu hayallerin müreffeh ve barış dolu bir geleceği de içerdiğini vurguladı.

Küresel sorunlarda kadın liderliğinin rolü

Erdoğan, savaş, soykırım, iklim değişikliği ve yoksulluk gibi küresel başlıkların gündemde olduğunu hatırlatarak dünyanın yeni bir hikâyeye ihtiyacı olduğunu ve bu hikâyenin kadınların kalemiyle yazılacağı kanaatinde olduğunu söyledi. "Her gün bir kadın, dünyanın bir köşesinde harika bir fikri gerçeğe dönüştürüyor" diyen Erdoğan, bu fikirlerin zorlu koşullarda bile insanlığa umut aşılayan, barış kültürünü besleyen çözümler ürettiğini belirtti.

Yapılan araştırmalara atıf yapan Erdoğan, kadın parlamenter oranının yüksek olduğu ülkelerde iç çatışma olasılığının azaldığını, kadınların barış süreçlerine katılımı durumunda barış anlaşmalarının en az 2 yıl yürürlükte kalma olasılığının yüzde 20 arttığını ifade etti. Ayrıca kadın liderlerin kız çocuklarının eğitimine olumlu etkisi olduğuna ve çevre sorunlarıyla mücadelede fark yarattığına dikkat çekti.

Hindistan örneğini aktaran Erdoğan, anız yakmanın hava kirliliğinde etkili olduğu bölgelerde yapılan araştırmaya göre kadın yerel yöneticilerin görev yaptığı alanlarda hava kirliliğinin yüzde 40'a varan oranda azaldığını belirtti; bunun nedeninin annelerin çocukların solunum yolu rahatsızlıklarını birinci elden deneyimlemeleri olduğunu söyledi.

Afrika ile dayanışma: Adil pazar örnekleri

Türkiye'nin 2005'te başlattığı Afrika açılımı kapsamında kıtayı sıkça ziyaret ettiğini belirten Erdoğan, Afrika'daki kadınlarla dayanışma arzusu ve bir Etiyopya ziyaretinde yaşadığı deneyimi anlattı. Etiyopya'da gördüğü tekstil atölyesinde kadınların ürettiği ürünlerin 1 dolara alınıp Avrupa butiklerinde yüksek fiyatlarla satıldığını öğrendiğini söyleyen Erdoğan, adil bir pazar kurma iradesinin bu deneyimden doğduğunu aktardı.

Erdoğan, 2016'da Ankara'da kurulan Afrika El Sanatları Pazarı ve Kültür Evi'nden söz ederek, Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda temin edilen, tamamı kadın emeği ürünlerin burada satışa sunulduğunu ve elde edilen gelirin emek sahibi kadınlara ulaştırıldığını belirtti. Kültürel çalışmalara da değinen Erdoğan, Afrika Yemek Kültürü kitabı, gastronomi kermesi ve iki cilt halinde yayımlanan Afrika Atasözleri kitapları ile her 25 Mayıs'ta düzenlenen Afrika Günü etkinliklerini anımsattı.

Yıllar içinde Afrika'da edindiği tecrübeleri "Afrika Seyahatlerim" adlı hatıratında topladığını söyleyen Erdoğan, Afrika'nın kendisi için özel bir yurt ruhu ve ilham kaynağı olduğunu ifade etti.

Ekonomi, istatistikler ve gelecek vizyonu

Dünya Bankası verilerine atıf yapan Erdoğan, kadınların iş gücüne katılımının ülkelerin milli gelirlerine milyarlarca dolarlık katkı sağladığını belirtti. Kadınların ekonomiye entegrasyonunu sadece sosyal bir politika değil, stratejik bir kalkınma modeli olarak niteledi.

Türkiye'deki rakamlara değinen Erdoğan, 2002'de yüzde 13,1 olan kadın girişimci oranının 2024 itibarıyla yüzde 18,2'ye yükseldiğini; yapılan anketlerin Türkiye'de kadınların yüzde 60'ının girişimci olmak istediğini gösterdiğini söyledi. Ayrıca Afrika tablosunun da etkileyici olduğunu; Sahra Altı Afrika'da kadın girişimciliğinin yüzde 26'lara ulaştığını aktardı.

Erdoğan, kadınların hala cam tavanlar, finansmana erişim zorlukları, eğitim imkânlarının azlığı ve teknolojik uçurum gibi engellerle karşılaştığını belirterek, ortak fonlar, dijital beceri eğitimleri ve mentorluk programları gibi somut çözümler gerektiğini vurguladı.

Kapanış çağrısı

Konuşmasını özetlerken Erdoğan, Türkiye ve Afrika'nın genç nüfusları, dinamizmi ve gelişen girişimcilik ekosistemleriyle küresel ekonomide öne çıktığını söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı: " Eğer kadınlara gereken desteği sağlarsak, inanıyorum ki onlar ülkelerimizi 21.yüzyılın parlayan yıldızları haline getireceklerdir. Bu yüzden dünyaya söyleyecek sözleri, anlatacak hayalleri, paylaşacak fikirleri olan kadınlara kulak verelim. Adil ve umut dolu bir geleceğe giden yolu, kadınlarla birlikte yürüyelim."

Programdan notlar

Emine Erdoğan'ı alanda Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile DEİK Başkanı Nail Olpak karşıladı. Erdoğan, Afrikalı kadınların el emeği ürünlerinin hak ettiği değeri bulması amacıyla kurulumunda aktif rol oynadığı Afrika Kültür Evi'nin forumdaki standını ziyaret etti ve Zeliha Sağlam'dan ürünler hakkında bilgi aldı. Ayrıca Sıfır Atık Vakfı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Aile Yılı" standını ziyaret etti.

Açılış konuşmaları sırasına Ömer Bolat, Nail Olpak ve Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madencilik Komiseri Francisca Tatchouop Belobe yer aldı.

Emine Erdoğan, konuşmasının ardından DEİK Kadın Platformu Başkanı Ebru Özdemir moderatörlüğünde düzenlenen panelin konuşmacıları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afrika İş Konseyi Başkanı Dr. Amany Asfour, Karpowership Ticari Operasyonlar Direktörü Zeynep Harezi Yılmaz ve Tan Investments Service Ltd. Başkanı Martha Daud Luleka ile aile fotoğrafı çektirdi.

Panele Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın eşi Humile Mashatile gibi isimlerin yanı sıra çok sayıda davetli izleyici olarak katıldı. İki gün sürecek foruma yaklaşık 800'e yakın Türk ve Afrikalı kadın kayıt yaptırdı.

