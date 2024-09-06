Emine Erdoğan, Koruyucu Ailelerle Bir Araya Geldi

Emine Erdoğan, Koruyucu Aileler ve Çocuklarla İstanbul'da Buluştı

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, UNICEF ile birlikte kimsesiz çocuklara yönelik bir iş birliği çabası içinde olduklarını açıkladı. İstanbul Çocukları Vakfı tarafından düzenlenen Koruyucu Aile Şenliği'nde, çocuklar ile koruyucu ailelerin buluşması sağlandı. "Çocuklar, İnsanlığın Ortak Emanetidir"

Konuşmasında, Erdoğan, "Çocuklar, uğruna savaşılacak yegane hazine, insanlığın ortak emanetidir. Gazze, Yemen ve Kırım'daki çocuklara dünya olarak bir gelecek borçluyuz" şeklinde duygu dolu ifadelerde bulundu.

Şenlikteki Duygular

Şenlik sırasında, koruyucu ailelerin çocukların hayat hikayelerini baştan yazdığını vurgulayan Erdoğan, "Her biriniz bu hikayenin başkahramanısınız. Sunduğunuz himayeyle mutlu bir çocukluk hediye ediyorsunuz" dedi.

Erdoğan, koruyucu ailelerin teşvik edilmesine yönelik 4 farklı model mevcut olduğunu belirterek, "Gönül Elçileri Projemiz, koruyucu ailelik geleneğimizi yaygınlaştırmayı amaçlıyor" açıklamasında bulundu.

Uluslararası İş Birlikleri

Emine Erdoğan, Azerbaycan ve Özbekistan ile de benzer çalışmalara imza atıldığını belirtti. Ayrıca, koruyucu ailelik modellerinin UNICEF'in projelerinde de yer aldığını vurguladı.

Erdoğan, özellikle savaş bölgelerindeki çocuklara dikkat çekerek, kalıcı barış ve adaletin, adil bir gelecekle mümkün olabileceğine inandığını ifade etti.

Etkinlikte Öne Çıkan Performanslar

Etkinlikte, koruyucu aile yanında büyüyen Hatice Kaya'nın müzik dinletisi ile halk oyunları gösterisi büyük ilgi gördü. Erdoğan, katılımcılarla birlikte fotoğraf çektirdi ve çocuklarla bir araya gelerek çeşitli ikramlarda bulundu.

Katılımcılar

Bu anlamlı etkinlikte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve diğer davetliler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen İstanbul Çocukları Vakfı Koruyucu Aile Şenliği'ne katıldı.