Tuğra Damgası: Emine Erdoğan'ın Malezya Ziyareti

Resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Kuala Lumpur Perdana Botanik Bahçesi'ni ziyaret etti.

Önemli Karşılamalar ve Anılar

Emine Erdoğan'ı bahçeye gelişi sırasında Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Devlet Bakanı'nın eşi Zaliha binti Mustafa ve Kuala Lumpur Belediye Başkanı Maimunah Mohd Sharif samimi bir şekilde karşıladı.

Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Destekleri

Kuala Lumpur Belediyesi ve Malezya Yeşil Teknoloji ve İklim Değişikliği Kurumu'nun stantlarını ziyaret eden Emine Erdoğan, atık malzemelerin geri dönüştürülme süreçleri hakkında yetkililerden değerli bilgiler aldı.

Güç ve Dayanıklılığı Temsil Eden Merbau Ağacı

Emine Erdoğan ve Dr. Wan Azizah İsmail, ziyaret anısına bahçeye, Malezya'nın Ulusal Ağacı olarak bilinen merbau ağacını dikerek, gücü ve dayanıklılığı sembolize etti.

Sıfır Atık Teşekkürü ve Anlaşmalar

Kuala Lumpur Belediye Başkanı Maimunah Mohd Sharif, Emine Erdoğan'a sıfır atık konusundaki vizyoner liderliği için teşekkür etti. Bu kapsamda, Sıfır Atık Vakfı ve Kuala Lumpur Belediyesi arasında bir Stratejik İşbirliği Anlaşması imzalandı.

Bu anlaşma, sürdürülebilir şehir yönetimi ve atık azaltımı konusunda ortak projelerin geliştirilmesini hedefliyor. Ek olarak, Değişim Mektubu da imzalanarak, çevresel sürdürülebilirliği desteklemek için işbirliği yapılması vurgulandı.

Geleceğe Dönük Umutlar

Emine Erdoğan, ziyaretine dair sosyal medya hesabında "Dünyamız, üzerimize emanet edilen en kıymetli miras. Onu korumak, sürdürmek bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak mümkün. Sıfır atık bilinci, küresel ölçekte yaygınlaşmalı" ifadelerini kullandı. Ayrıca, Kuala Lumpur Belediyesinin sıfır atık çalışmalarını incelediğini belirtti.

Emine Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu anlamlı buluşma vesilesiyle imzalanan anlaşmaların, bugün toprağa bıraktığımız fidan gibi geleceğe kök salmasını diliyorum."