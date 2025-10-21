Emine Erdoğan Kuveyt'te Al Salam Sarayı Müzesi'ni Ziyaret Etti

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ederek Kuveyt'teki Al Salam Sarayı Müzesi'ni gezdi; yeniden inşa süreci ve sergilenen fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Yayın Tarihi: 21.10.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 16:56
Emine Erdoğan Kuveyt'te Al Salam Sarayı Müzesi'ni Ziyaret Etti

Emine Erdoğan Kuveyt'te Al Salam Sarayı Müzesi'ni Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, müzenin yeniden inşası ve sergiler hakkında bilgi aldı

Resmi temaslar için Kuveyt'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, Al Salam Sarayı Müzesi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan'ı burada karşılayanlar arasında Kuveyt Bayındırlık Bakanı Nora Mohammed Al Mashaan, Emirlik Divanı Tarihi Belgeler, Müzeler ve Kütüphaneler Merkezi Başkanı ve Al Salam Sarayı Müzesi Genel Müdürü Şeyha Mona Cabir Al-Abdullah Al-Cabir Al-Sabah, Emirlik Divanı Tarihi Belgeler Merkezi Araştırma, Çeviri ve Yayın Dairesi Müdürü Şeyh Ahmed Salah Nasır Al-Sabah ile Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Abdulaziz A. Aladwani'nin eşi Afrah Al-Fadaqi yer aldı.

Emine Erdoğan, müzenin mimarisi ve yapılış süreçleri hakkında bilgi aldı; ayrıca Irak'ın işgalinden sonra sarayın yeniden inşasına ilişkin süreç hakkında bilgilendirildi ve sarayı ziyaret eden önemli devlet adamlarının fotoğraflarını inceledi.

Müze ziyaretinin ardından Emine Erdoğan, Nora Mohammed Al Mashaan, Şeyha Mona Cabir Al-Abdullah Al-Cabir Al-Sabah, Şeyh Ahmed Salah Nasır Al-Sabah ve Afrah Al Fadaqi ile öğle yemeği yedi.

Emine Erdoğan daha sonra sarayın anı defterini imzaladı ve deftere şunları yazdı:

Kuveyt'in sembol yapılarından olan Barış Sarayı Müzesi'ni ziyaret etmekten büyük mutluluk duydum. Günümüzde müzeler, yalnızca nesnelerin sergilendiği alanlar değil, kültürel diplomasinin en etkili unsurlarından ve yumuşak güç kaynaklarından biridir. Barış Sarayı Müzesi, şehre damga vuran mimarisi ve Kuveyt'in tarihine ışık tutan kapsamlı anlatısıyla, yalnızca Kuveyt'in değil, dünyanın da seçkin müzeleri arasında yer almaktadır. Bu güzide hafıza mekanında tarihe tanıklık etmenin, Kuveyt'in zengin kültürünü yakından tanımanın ve ziyaretimiz boyunca gösterdiğiniz misafirperverliğin güzel hatırasını daima muhafaza edeceğim.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sol 2), Kuveyt'te Al Salam Sarayı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sol 2), Kuveyt'te Al Salam Sarayı Müzesi'ne ziyarette bulundu.Emine Erdoğan'ı burada, Kuveyt Bayındırlık Bakanı Nora Mohammed Al Mashaan (sağda), Emirlik Divanı Tarihi Belgeler, Müzeler ve Kütüphaneler Merkezi Başkanı ve Al Salam Sarayı Müzesi Genel Müdürü Şeyha Mona Cabir Al-Abdullah Al-Cabir Al-Sabah (sağ 2), Emirlik Divanı Tarihi Belgeler Merkezi Araştırma, Çeviri ve Yayın Dairesi Müdürü Şeyh Ahmed Salah Nasır Al-Sabah ve Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Abdulaziz A. Aladwani'nin eşi Afrah Al-Fadaqi karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sol 2), Kuveyt'te Al Salam Sarayı...

İLGİLİ HABERLER

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İshak Paşa Sarayı'nda Seramik Sergisi Açıldı
2
TBMM Genel Kurulu'nda Gündem Dışı Sözler ve Tartışmalar
3
Narkokapan Mersin: Yerlikaya açıkladı — 3 örgüt çökertildi, 370 gözaltı
4
Adana'da Yöresel Güveç Patlıcan Yemeğinin Tanıtımı Yapıldı
5
Erzurum Polisi, Gençleri Tarih, Kültür ve Sporla Buluşturuyor
6
Sinop'ta Kaçak Avcılara 230 Bin Lira Cezası
7
Doğaseverler Zore Kanyonu'nda 12 km yürüdü — Şanlıurfa'dan 50 kişilik grup

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor

Adıyaman'da 2.000 TL'lik Halk Kart: 2.345 Aileye Ödeme Yapıldı

Aile Kart Başladı: 'Halk Kart' Gibi Geçerli Doğum Yardımları 81 İlde

Kadınlar Askere Mi Gidecek? TBMM'ye Sunulan Zorunlu Askerlik Teklifi

Ankara Elektrik Kesintisi 21 Ekim 2025 — Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

Sağlık Bakanlığı 26.673 Personel Alımı Resmi Gazete'de — Branş Dağılımı

TOKİ 500 Bin Konut Başvuruları 2025: e-Devlet, Tarih ve Şartlar

Zirai Don Desteği Başlıyor: Yumaklı 13 Milyar 221 Milyon TL Müjdesi

Doğalgazda Kademe Dönemi Resmen Başlıyor: İllere Göre Yeni Fatura Sınırları

SGK Prim Tavanı Asgari Ücretin 9 Katına Yükseliyor — Meclis’e Yeni Teklif

21 Ekim 2025 Günlük Burç Yorumları: Terazi Yeniayı Tüm Dengeleri Değiştirecek

2025 KYK Ek Yurt Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? GSB'den Bekleyiş Sürüyor