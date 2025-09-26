Emine Erdoğan New York'ta: Anadolu Kültürü, "Sıfır Atık Mavi" ve Aile Sağlığına Vurgu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu vesilesiyle New York'ta Anadolu kültürü, "Sıfır Atık Mavi", aile, çevre ve sağlık temalı bir dizi etkinlikte yer aldı.

"Birlikte Daha İyiye: Aileden Başlayan Küresel Dayanışma"

22 Eylül'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde BM Genel Merkezi'nde düzenlenen yan etkinlikte konuşan Emine Erdoğan, "Birleşmiş Milletler bünyesinde, ailenin güçlendirilmesine dair çalışmaları koordine edecek özel bir yapının kurulması hedeflenmelidir. Çünkü, ailenin yapısı ve niteliği, insanlığı bekleyen yarınların habercisidir." ifadelerini kullandı.

Programa; Mahinur Özdemir Göktaş, Buthaina bint Ali Al Jabr Al Nuaimi, Peter Szijjarto, Isata Mahoi, Khadija Al-Makhzoumi, Imaan Sulaiman Ibrahim, Tatjana Macura, Maria Zabolotskaya ve Bethany Kozma gibi bakanlar ve üst düzey temsilciler katıldı.

"Anadoludakiler" ve Türkevi'ndeki tanıtımlar

Etkinlik sonrası Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Anadoludakiler" projesi kapsamında Türkevi yakınında kurulan simit standını ziyaret etti. Erdoğan, simidin ABD'de yaygın olarak tüketilen "bagel"e rakip olduğunu belirtti.

Aynı gün Türkevi'nde ev sahipliği yaptığı "Anadoludakiler: Kapıların Ardındaki Hazineler" programında lider eşlerini Anadolu'nun binlerce yıllık kültürel mirasıyla buluşturan Erdoğan, "Anadolu'daki yaşam, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin nasıl hayata geçirilebileceğini gösteren bir yol haritasıdır. Çünkü Anadolu'nun kapıları, binlerce yılın tecrübesine dayanan bir berekete, birikime ve beceriye açılır." dedi.

Programa Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin eşi Prindon Sadriu, Fiji Başbakanı Sitiveni Rabuka'nın eşi Sulueti Rabuka, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda'nın eşi Diana Nauseda, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'nın eşi Zita Oligui Nguema, Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo'nun eşi Lucrecia Peinado, Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar'ın eşi Ales Musar, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bajram Begaj'ın eşi Armanda Begaj, Bahamalar Başbakanı Philip Davis'in eşi Marie Davis, Gana Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama'nın eşi Dramani Mahama, Kosta Rika Devlet Başkanı Rodrigo Chaves Robles'in eşi Signe Zeikate, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın eşi Nehmat Avn, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kızları Leyla ve Arzu Aliyev, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile çok sayıda yabancı bakan, uluslararası kuruluş temsilcisi ve medya yöneticisi katıldı.

Katılımcılar geleneksel kumaşlar, kilimler, telkari ve kazaziye takılar, çini örnekleri ve el dövmesi bakır kapları inceledi; Tokat baskı ve bakır dövme atölyelerinde kendi tasarımlarını oluşturdu.

Resepsiyonlar, ikili görüşmeler ve "Sıfır Atık" işbirlikleri

Emine Erdoğan, 23 Eylül Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu konuşmasını salondan takip etti ve Melania Trump'ın lider eşleri onuruna verdiği resepsiyona katıldı. Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump’ın liderler onuruna verdiği akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

Resepsiyonun ardından Türkevi'nde gerçekleştirdiği ikili görüşmelerde ilk olarak Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'nın eşi Zita Oligui Nguema ile bir araya geldi. Nguema, "Sıfır Atık" projesinden ilham almak istediklerini belirtti; Erdoğan da Sıfır Atık Vakfı aracılığıyla teknik eğitim sağlanabileceğini ifade etti.

Emine Erdoğan daha sonra Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani'nin eşi Prindon Sadriu ile görüştü; görüşmede ülke ilişkilerinin gelişimine katkı sağlayacak işbirlikleri vurgulandı.

"Sıfır Atık Mavi-Damla Damla" Sergisi

24 Eylül'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde yürütülen "Sıfır Atık Mavi-Damla Damla" projesinin sergi açılışını yapan Emine Erdoğan, sergi alanını Murat Kurum, Mahinur Özdemir Göktaş, Anaclaudia Rossbach, Mukhtar Babayev ve Samed Ağırbaş gibi isimlerle birlikte gezdi.

Programda suyun önemine dikkat çeken Erdoğan, çevre sorunlarına ilişkin attıkları adımların insanlığın refahına katkı sunduğunu söyledi ve Gazze'ye dikkat çekerek: "Bugün dünyada suyun en pahalı olduğu yer Gazze'dir. Çünkü orada bir bardak suyun bedeli, insan hayatıyla ödeniyor. Maalesef, suyun bir soykırım aracı olarak kullanılabildiği çok karanlık bir dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.

Program kapsamında Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen "Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı. Etkinliğe ayrıca birçok bakan yardımcısı, AK Parti yöneticileri ve uluslararası temsilciler katıldı.

Çocukluk çağı kanserleri programı ve sağlık vurgusu

Emine Erdoğan, Özbekistan ev sahipliğinde BM Genel Merkezi'nde düzenlenen "Kanser ve Diğer Yıkıcı Hastalıkları Olan Çocukların Hayatta Kalma İhtimallerini Arttırma ve Acılarını Azaltma Amaçlı Küresel Hareket" yan etkinliğine katıldı. Programda Tedros Adhanom Ghebreyesus ve birçok lider eşi de yer aldı.

Erdoğan, "Küresel Çocukluk Çağı Kanseri Girişimi'nin, 2030 yılına kadar küresel çocukluk çağı kanseri hayatta kalma oranını en az yüzde 60'a çıkarmak ve herkesin çektiği acıyı azaltmak hedefini çok kıymetli buluyorum. Türkiye olarak, bu projeye destek veren ülkeler arasında yer almaktan kıvanç duyuyoruz." dedi.

Washington'a geçiş ve kapanış mesajı

New York programlarının ardından Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Washington'a geçti. Ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "BM 80. Genel Kurulu vesilesiyle ABD ziyaretimiz süresince başta Filistin davası olmak üzere ailenin, çocukların, çevrenin ve kültürel zenginliklerimizin korunması için çalışmalarımızı yürüttük. Bu gayretlerin kimsenin geride bırakılmadığı, daha adil ve daha yaşanabilir bir dünya düzenine katkı sunmasını temenni ediyorum."