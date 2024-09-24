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Emine Erdoğan New York'ta Geleneksel Türk Çeyizini Tanıttı

Emine Erdoğan, New York'ta düzenlenen Türk çeyizi programında, çeyizlerin kültürel mirası ve önemi üzerine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 11:40
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 11:40
Emine Erdoğan New York'ta Geleneksel Türk Çeyizini Tanıttı

Emine Erdoğan’dan Geleneksel Türk Çeyizi Vurgusu

New York’ta gerçekleştirilen “Gelin Hazineleri: Osmanlı ve Anadolu Çeyizlerinde Bir Yolculuk” programında, geleneksel Türk çeyizinin tanıtımı yapıldı. Programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden önemli bir paylaşımda bulundu.

Çeyizlerin Anlamı ve Önemi

Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda; "Her çeyiz, bir anne yüreğinden kızına uzanan sevgi dolu bir emanet. Her motif, sadece bir süs değil; kadim Anadolu'nun ruhunu, binlerce yıllık bir kültürün inceliğini, sabrını ve gücünü temsil ediyor," ifadelerine yer verdi.

Katılımcılara Teşekkür

Erdoğan, programa katılan devlet başkanı eşlerine, uluslararası kuruluşların temsilcilerine, bakanlara ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Ayrıca, bu etkinlikle asırlık hikayeleri ve kültürel mirası paylaştıklarını vurguladı.

Olgunlaşma Enstitüleri ve Türk İğnesinin Mucizesi Projesi

Emine Erdoğan, Olgunlaşma Enstitüleri’nin 1945’ten bu yana bu mirası yaşatmak için çalıştığını belirtti. "Türk İğnesinin Mucizesi" projesinin de çeyizlerin değerini yeniden canlandırmak için önemli bir adım olduğunu ekledi.

Kültürel Mirasın Küresel Markası

Son olarak, bu eşsiz eserlerin ve enstitülerin, Türkiye’nin sanata dayalı yüzünü küresel bir marka haline getireceğine inandığını dile getirdi. Ayrıca paylaşımında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Olgunlaşma Enstitüleri ve Bohça projesinin hesaplarına da yer verdi.

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