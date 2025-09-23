Emine Erdoğan: Recep Tayyip Erdoğan BM 80. Genel Kurulu'nda Gazze'nin Sesi Oldu

Emine Erdoğan'dan BM konuşmasına destek ve çağrı

Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'nin 80. Genel Kurulu'ndaki konuşmasının, Gazze'nin sesi olduğunu belirtti.

Emine Erdoğan, Türkevi'nden birlikte yürüyerek geçtikleri BM Genel Merkezi'nde yapılan konuşmayı salonda dinledi. Konuşmanın ardından sosyal medya hesabı NSosyal üzerinden paylaşım yaptı ve konuşmayı şöyle değerlendirdi:

"Biz güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir sistem kurulana kadar 'Dünya 5'ten büyüktür!' demeye devam edeceğiz."

"Her yıl olduğu gibi bu sene de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu'nda Gazze'nin sesi oldu. Mazlumların çığlığını dünya kamuoyunun gündemine taşıyan bu güçlü ses, adaletin ve merhametin çağrısı. Gazze'de akan kanın durması, çocukların gülüşlerinin yeniden hayat bulması ve insanlığın onurunun korunması için hepimize düşen bir sorumluluk var. Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısının çoğalması ise bu haklı davanın uluslararası alanda güç kazandığının göstergesidir. Bu ortak iradenin zulmü sona erdirerek kalıcı barışın önünü açmasını temenni ediyoruz."

Paylaşımda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yaptığı anlara ait fotoğraflar da yer aldı.