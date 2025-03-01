Emine Erdoğan, Şehit Aileleriyle İftar Sofrasında Buluştu

Emine Erdoğan, iftar programında şehit ailelerini anarak vatan sevgisine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 22:06
Emine Erdoğan, Şehit Aileleriyle İftar Sofrasında Buluştu

Emine Erdoğan, Şehit Aileleriyle İftar Sofrasında Buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, şehit aileleriyle düzenlenen iftar programında önemli mesajlar verdi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İlk iftar soframızda şehitlerimizin kıymetli aileleriyle buluştuk. Her bir kahraman evladımızın hikayesi, kalplerimize kazınmış bir destan. Vatan sevgisiyle atan yüreklerini, canlarını bu topraklara feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine sabır diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Bu anlamlı iftar programı, şehit ailelerinin acılarını paylaşmak ve vatan sevgisinin önemini vurgulamak amacıyla gerçekleştirildi. Emine Erdoğan'ın bu jesti, şehit aileleri tarafından takdirle karşılandı.

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