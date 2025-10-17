Emine Erdoğan Shina Ansari ile Görüştü: Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda İşbirliği Vurgusu

Emine Erdoğan, İstanbul'daki Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Shina Ansari ile çevre ve işbirliğini görüştü.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 17:24
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari ile bir araya geldi.

Forum ve Görüşmenin Kapsamı

"Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilen forumun ardından basına kapalı yapılan görüşmede, Ansari Emine Erdoğan'ı forum için tebrik ederek toplantının Türkiye ev sahipliğinde bölgedeki ilk büyük çevre toplantısı olduğunu vurguladı.

Emine Erdoğan, Ansari'nin katılımının forumu güçlendirdiğini belirterek komşularla birlikte güçlü olunacağına inandıklarını ve Türkiye ile İran arasındaki ilişkinin geçmişten geleceğe uzanan özel bir bağ taşıdığını ifade etti.

İşbirliği ve Deneyim Paylaşımı

Görüşmede Ansari, İran'ın atık yönetimi alanında yoğun çalışmalar yürüttüğünü ancak bu konuda geliştirmeye açık olduklarını belirterek tecrübe ve bilgi paylaşımının önemine işaret etti. Ansari, Türkiye'nin doğal yaşamın korunması, atık yönetimi ve su tasarrufu gibi çevre meselelerinde yoğun tecrübeye sahip olduğunu ve iki dost ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin doğru olacağını kaydetti.

Barış, Diplomasi ve Destek Mesajları

Shina Ansari, çevre konularında başarının sağlanabilmesi için barışın tesis edilmesinin şart olduğunu söyledi. Emine Erdoğan da diplomaside müzakere ve barışın hakim olması gerektiğini vurguladı ve ne yazık ki son dönemde bölgede saldırganlık, savaş ve çatışmanın yaygınlaştığını dile getirdi.

Bu bağlamda dost ülkeler olarak birbirlerine destek vermenin önemine değinen Erdoğan, Türkiye'nin İran'ın yanında olduğunun altını çizdi ve çevre konusundaki çalışmaları dolayısıyla Ansari'yi tebrik ederek hangi konuda olursa olsun işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Katılımcılar

Görüşmede, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan (sağda), Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Çevreyi Koruma Kurumu Başkanı Shina Ansari (solda) ile bir araya geldi.

