Emine Erdoğan: Sıfır Atık Projesi 8'inci Yılında Dünya Çapında Değer Kazandı

Sosyal paylaşımda projeye dair değerlendirme ve görüntü paylaşımı

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi olarak Sıfır Atık projesinin başlamasının 8'inci yıl dönümüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 2017'de "Dünya ortak evimiz" diyerek başlattıkları Sıfır Atık yolculuğunun 8'inci yılında olduklarını belirtti.

Sıfır Atık projesinin yalnızca çevre girişimi olmadığını, vicdanları harekete geçiren bir dönüşüm olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Her adımı suyu, toprağı, havayı ve gökyüzünü paylaştığımız bütün canlılar için attık." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında ayrıca şunları kaydetti: "Türkiye'nin öncülüğünde 2022'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen Sıfır Atık kararı, bu emeğin en güçlü nişanesidir. Ardından 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü'nün ilanı, BM çatısı altında Başkanlığını yürüttüğüm Sıfır Atık Danışma Kurulunun kurulması ve ülkemizde Sıfır Atık Vakfının faaliyete geçmesiyle ne mutlu ki Sıfır Atık projesi, tüm dünyanın sahiplendiği ortak bir değer olmuştur. Bugün daha temiz bir gelecek için çarpan milyonlarca yüreğin ortak dili 'Sıfır Atık'tır. Bu yaklaşımın nice yıllar, nice nesiller boyu sürmesi dileğiyle..."

Erdoğan, paylaşımında projeye ilişkin görüntülerin yer aldığı videoya da yer verdi.