Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Eşi ile Görüştü

Emine Erdoğan ve Latife El Durubi Görüşmesinde Önemli Konular Ele Alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde bir araya geldi. Görüşmede, insani yardımlar, toplumsal dayanışma, kadınların güçlendirilmesi ve eğitimin rolü gibi önemli konular ele alındı.

Yaraların Sarılması İçin Ortak Adımlar

Görüşmede, savaştan en çok etkilenen kadın ve çocuklar için Türkiye ve Suriye'nin atabileceği ortak adımlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. El Durubi, Suriye'nin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde Türkiye'nin verdiği destek nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Emine Erdoğan'dan Sosyal Medya Açıklaması

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bugün ülkemize resmi ziyarette bulunan Suriye Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın değerli eşi Latife El Durubi Hanımefendi'yi ağırlamaktan büyük mutluluk duydum. İnsani yardımlar, toplumsal dayanışma ve kadınların güçlendirilmesi gibi birçok önemli konuyu konuşma fırsatı bulduk. Ayrıca savaştan en çok zararı gören kadın ve çocuklar için birlikte atabileceğimiz adımları görüştük."

Emine Erdoğan, Suriye'nin yeniden inşası ve yaraların sarılması sürecinde Suriye halkının yanında olduklarını vurgulayarak, "Barış ve istikrarın hakim olduğu bir geleceğin ortak bir çabanın eseri olduğuna inanıyorum. Bu yolda atılacak her adımın bölge halkı için kalıcı bir umut olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife El Durubi ile bir araya geldi.