Emine Erdoğan: TCG Anadolu ve Savarona ile İstanbul Boğazı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan Gururu

Zafer Haftası kapsamında Boğaz'da anlamlı geçit töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri çerçevesinde İstanbul Boğazı'nda düzenlenen geçit törenine dair duygularını paylaştı. Paylaşımında TCG Anadolu başta olmak üzere şanlı gemilerin, ülkenin denizlerdeki gücünü ve milletin istiklal ruhunu temsil ettiğini vurguladı.

Erdoğan, Zafer Haftası vesilesiyle düzenlenen törene ilişkin mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Zafer Haftası vesilesiyle, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda eşsiz bir gurura tanıklık ettik. TCG Anadolu başta olmak üzere şanlı gemilerimiz, ülkemizin denizlerdeki kudretinin ve milletimizin istiklal ruhunun birer timsali. Atatürk'ün manevi mirası Savarona Yatı'nın da restorasyonunun tamamlanıp yeniden denizlerle buluşması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. TEKNOFEST gençliğimizin, Mavi Vatan'ın koruyucularından ilham alarak daima daha güçlü bir Türkiye için çalışmasını diliyorum."

