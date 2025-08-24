DOLAR
Emine Erdoğan: TCG Anadolu ve Savarona ile İstanbul Boğazı'nda TEKNOFEST Mavi Vatan Gururu

Emine Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında TCG Anadolu ve Savarona'nın da yer aldığı filonun İstanbul Boğazı geçit törenine ilişkin paylaşım yaptı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 18:40
Zafer Haftası kapsamında Boğaz'da anlamlı geçit töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri çerçevesinde İstanbul Boğazı'nda düzenlenen geçit törenine dair duygularını paylaştı. Paylaşımında TCG Anadolu başta olmak üzere şanlı gemilerin, ülkenin denizlerdeki gücünü ve milletin istiklal ruhunu temsil ettiğini vurguladı.

Erdoğan, Zafer Haftası vesilesiyle düzenlenen törene ilişkin mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Zafer Haftası vesilesiyle, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda eşsiz bir gurura tanıklık ettik. TCG Anadolu başta olmak üzere şanlı gemilerimiz, ülkemizin denizlerdeki kudretinin ve milletimizin istiklal ruhunun birer timsali. Atatürk'ün manevi mirası Savarona Yatı'nın da restorasyonunun tamamlanıp yeniden denizlerle buluşması bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. TEKNOFEST gençliğimizin, Mavi Vatan'ın koruyucularından ilham alarak daima daha güçlü bir Türkiye için çalışmasını diliyorum."

Paylaşımında filonun arasında Atatürk'ün manevi mirası Savarona Yatı'nın da bulunduğunu ve restorasyonunun tamamlanarak yeniden denizlerle buluşmasının ayrı bir sevinç kaynağı olduğunu belirten Emine Erdoğan, gençliğin Mavi Vatan ruhundan ilham alarak daha güçlü bir Türkiye için çalışmasını diledi. Söz konusu paylaşım, Erdoğan'ın NSosyal hesabından yapıldı.

