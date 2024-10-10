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Emine Erdoğan Tiran'da Kültürel Ziyaretler Gerçekleştirdi

Emine Erdoğan, Arnavutluk'a yaptığı ziyarette Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu ile Tugaylar Sarayı'nı ziyaret etti. Kıyafet sergilerinden dans gösterilerine pek çok etkinlikte bulundu.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 16:30
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 16:31
Emine Erdoğan Tiran'da Kültürel Ziyaretler Gerçekleştirdi

Emine Erdoğan'dan Tiran'da Kültürel Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, resmi temaslar kapsamında Kuzey Arnavutluk'un başkenti Tiran'ı ziyaret etti. Bu ziyaret sırasında, ülkenin kültürel zenginliklerini tanımak amacıyla Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu ile Tugaylar Sarayı'nı ziyaret etti.

Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nda İlk Program

Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın eşi Linda Rama ile birlikte ilk olarak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'na gitti. Burada, "Kutlama Günü" adlı halk dansları gösterisi ile başlayan bir etkinliğe tanıklık etti. Etkinlikte, klarnet ve keman eşliğinde sergilenen "Kaba" performansı dikkat çekti. Iso Polifonik Orkestrası'nın katkılarıyla çeşitli solo şarkı performansları ve geleneksel Arnavut dansları da sahne aldı.

Tugaylar Sarayı'nda Geleneksel Kıyafetler

Daha sonra Tugaylar Sarayı'na geçilirken Emine Erdoğan, burada Kuzey Arnavutluk kadınları tarafından üretilen "xhubleta" adlı geleneksel giysiyi ve diğer kültürel kıyafetleri inceledi. Sarayın içinde yapılan geleneksel kıyafet sergisi, Arnavut kültürünün geçmişten günümüze gelen estetik değerlerini gözler önüne serdi.

Öğle Yemeği ve Sosyal Medya Paylaşımları

Emine Erdoğan, Tugaylar Sarayı'nda Linda Rama'nın onuruna düzenlediği basına kapalı öğle yemeğinde, geleneksel Arnavut mutfağından birçok lezzetle tanıştı. Ziyarette bulunduğu yerlerle ilgili sosyal medyada şu ifadeleri paylaştı: "Arnavut Halk Dansları Topluluğu'nun, ülkenin zengin kültürel mirasını yansıtan özel gösterisini izlemekten memnuniyet duydum. Ayrıca, Tiran'ın sembol yapılarından Tugaylar Sarayı'nda Arnavut kültürünün zamansız güzelliğini sergileyen geleneksel kıyafetler ile duygusal bir bağ kurdum. Her bir giysi, Arnavut halkının değerlerini günümüze taşıyan farklı bir hikaye anlatıyor."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın eşi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın eşi Linda Rama ile Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nu ve Tugaylar Sarayı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın eşi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın eşi Linda Rama ile Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nu ve Tugaylar Sarayı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın eşi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın eşi Linda Rama ile Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nu ve Tugaylar Sarayı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın eşi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın eşi Linda Rama ile Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nu ve Tugaylar Sarayı'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın eşi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın eşi Linda Rama ile Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu'nu ve Tugaylar Sarayı'nı ziyaret etti.

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