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Emine Erdoğan, TOGEM-DER Yönetim Kurulu ile Buluştu

Emine Erdoğan, TOGEM-DER Yönetim Kurulu ile 2024 faaliyetlerini görüştü ve dayanışmanın önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 19:00
Emine Erdoğan, TOGEM-DER Yönetim Kurulu ile Buluştu

Emine Erdoğan, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, onursal başkanlığını üstlendiği Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) Yönetim Kurulu üyeleri ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımda, "Onursal başkanlığını yürüttüğüm TOGEM-DER'in yönetim kurulu üyeleri ile bir araya gelmekten memnuniyet duydum." ifadelerine yer verdi. Bu buluşmanın, derneğin geleceği açısından kritik öneme sahip olduğu belirtildi.

Görüşmenin ana gündem maddelerinden biri ise, 2024 yılı faaliyetlerinin ve derneğin gelecek projelerinin detaylı bir şekilde değerlendirilmesiydi. Erdoğan, toplantı sonrası duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Her bir üyemize emekleri için teşekkür ediyor, dayanışma ve işbirliğinin gücüne olan inancımızla çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, onursal başkanlığını yürüttüğü Toplumsal...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, onursal başkanlığını yürüttüğü Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğinin (TOGEM-DER) Yönetim Kurulu üyeleriyle buluştu.

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