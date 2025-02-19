Emine Erdoğan, Türkiye-Ukrayna İlişkilerini Güçlü Mesajlarla Destekledi

Emine Erdoğan, Türkiye ve Ukrayna arasındaki dostluk bağlarını güçlendiren samimi mesajlar paylaştı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 10:34
Emine Erdoğan, Türkiye-Ukrayna İlişkilerini Güçlü Mesajlarla Destekledi

Emine Erdoğan'dan Güçlü Türkiye-Ukrayna Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye-Ukrayna ilişkilerine yönelik önemli bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki dostluğun zaman ve mesafelerin ötesinde güçlenerek gelecek nesillere ilham vermesini diledi.

Ukrayna’dan Gelen Duygu Dolu Ziyaret

Emine Erdoğan, ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile birlikte, savaş mağduru Ukraynalı çocukların kaldığı Eryaman Çocuk Evleri Sitesini ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret ettiklerine dair görüntüleri paylaştı. Bu ziyaret, iki ülkenin birbirine olan bağlılığını ve dayanışmasını pekiştiren bir adım olarak öne çıktı.

Barış Dolu Bir Gelecek İçin Umut

Emine Erdoğan, barışın filizlendiği, çocukların korkusuzca gülümseyebildiği ve şehirlerin yeniden hayat bulduğu bir Ukrayna hayalini paylaştıklarını belirtti. Kendisinin ifade ettiği gibi: "İki ülke arasındaki dostluğun, zamanın ve mesafelerin ötesinde güçlenerek gelecek nesillere ilham olmasını diliyorum." Bu sözler, Türkiye'nin Ukrayna ile olan ilişkilerini güçlendirmek ve birlikte daha aydınlık bir gelecek inşa etmek için sarf edilen çabaların bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

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