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Emine Erdoğan: Türkiye ve Malezya Geleceği Şekillendirecek

Emine Erdoğan, Malezya ziyaretinde Türkiye ve Malezya'nın ortak ideallerinin gelecek için umut vadedici olduğuna vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 13:47
Emine Erdoğan: Türkiye ve Malezya Geleceği Şekillendirecek

Emine Erdoğan'dan Malezya Ziyareti Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Malezya ziyaretine ilişkin önemli mesajlar paylaştı. Resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya’da bulunan Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye ve Malezya'nın köklü mirası, gençlerin enerjisi ve ortak ideallerimiz, ülkelerimizi daha parlak bir geleceğe taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Gençlerin Rolü ve İşbirliği Vurgusu

Emine Erdoğan, Kuala Lumpur'da düzenlenen "Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği Programı" etkinliğine katıldıklarını belirterek, STK temsilcileri, kamu çalışanları ve üniversite öğrencileri ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Erdoğan, bu programın tüm katılımcılar için ilham verici olmasını dileyerek, Malezya halkına duyduğu minnettarlığı dile getirdi.

Emine Erdoğan, "Bu anlamlı programın tüm katılımcılar için ilham verici olmasını diliyor, samimi ev sahiplikleri için dost ve kardeş Malezya halkına teşekkür ediyoruz." şeklinde tamamladı.

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