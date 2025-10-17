Emine Erdoğan: Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda Türkiye'nin Liderlik Çağrısı

Emine Erdoğan, İstanbul'daki Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda Türkiye'nin Sıfır Atık Hareketi ve küresel sorumluluk çağrısını paylaştı.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 14:57
Emine Erdoğan: Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda Türkiye'nin Liderlik Çağrısı

Emine Erdoğan Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda konuştu. Foruma Sıfır Atık Vakfı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (UNEP) ve BM-Habitat ortaklıkla ev sahipliği yaptı.

Küresel çağrı ve Sıfır Atık vizyonu

Program, forumu anlatan video ve Emine Erdoğan'ın insanlığa yaptığı çağrının yer aldığı gösterimle başladı. Erdoğan, katılımcılarla paylaştığı heyecan ve umudu dile getirerek toplantının önemine vurgu yaptı ve salonu selamladı: "Hepiniz, tarihin ilk evrensel çevre kanununun kaleme alındığı topraklara, medeniyetler abidesi İstanbul'umuza hoş geldiniz."

Erdoğan, küresel hedeflere ulaşmada devletlere ve uluslararası kuruluşlara önemli görevler düştüğünü belirterek, sözlerini şu ifadeyle sürdürdü: "Gururla ifade etmek istiyorum ki Türkiye olarak, iklim krizindeki payımızın çok düşük olmasına rağmen, var gücümüzle çözümün parçası olmak için çalışıyoruz. 2017 yılında, Türkiye'de başlattığımız Sıfır Atık Hareketi, bu hedefin en net göstergesidir."

Tüketim alışkanlıklarına eleştiri

Erdoğan, insanlığın tüketim odaklı bir anlayışa savrulduğunu vurguladı: "Düşünüyorum, öyleyse varım" dediği yerden, "Tüketiyorum, öyleyse varım" noktasına savruldu. Reklamların ve indirim etiketlerinin tüketimi beslediğini, tamir yerine yenilemeyi tercih eden sistemin çevresel maliyetlerini örneklerle anlattı.

Konuşmasında enerji, su ve emek bedellerine dikkat çekerek sorular yöneltti: "Bir kot pantolonun üretilmesi için 3 bin 781 litre su kullanıldığını bilseydik, 'Ucuza yeniledik' der miydik?" Böylece ucuz yenilemenin perde arkasındaki yüksek maliyetlere işaret etti.

Sıfır Atık: Yeni bir umut dönemi

Erdoğan, "Sıfır atık, umut ürettiğimiz, yepyeni bir dönemin adıdır." diyerek hareketin toplumsal bir dönüşüm çağrısı olduğunu belirtti. Uygulamanın mükemmelci bir azınlığa değil, küçük ama kararlı adımlar atan milyonlara ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Kültürel miras ve yerel uygulamalar

Emine Erdoğan, sıfır atık yaklaşımının yeni bir fikir olmadığını, Anadolu ve diğer kültürlerin doğayla dost yaşam pratikleri barındırdığını anlattı. Eskiden kalan eşyaların yeniden kullanımı, tamir ve kompost gibi geleneklerin önemine dikkat çekti ve konferanstaki 108 ülke temsilcisinden bu köklü uygulamaları araştırıp yaygınlaştırmasını istedi.

Türkiye'nin somut sonuçları ve uluslararası adımlar

Erdoğan, Türkiye'nin Sıfır Atık Hareketi'nin verilerini paylaştı: geri kazanım oranını yüzde 13'ten yüzde 36 seviyesine çıkardık, bugüne kadar 74,5 milyon ton atığı geri kazandık, ekonomimize 256 milyar lira kazanç sağladık. Ayrıca Sıfır Atık Mavi Hareketi kapsamında yaklaşık 285 bin ton deniz çöpü toplandığını belirtti.

Uluslararası alandaki adımlara da işaret eden Erdoğan, 2022'de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile imzalanan "İyi Niyet Beyanı"nı ve BM Genel Kurulu'nda sıfır atık konulu kararın 105 ülkenin eş sunuculuğunda kabul edildiğini hatırlattı. Bu kararla 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildiğini ve Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu'nun kurulduğunu söyledi.

Savaşların çevre tahribatına dikkat

Erdoğan, savaşların çevre üzerindeki yıkıcı etkilerine vurgu yaparak Filistin'deki duruma değindi: "İsrail, Gazze'de tarihin en vahşi soykırımını yaparken, bir yandan da 'eko-kırım' yaptı." Gazze'de 61 milyon ton enkaz kaldığını, ağaç mahsullerinin ve çalılık alanların büyük oranda yok olduğunu ifade etti ve savaşların doğanın yaralarını sardığını söyleyerek küresel dayanışma çağrısında bulundu.

Davete çağrı ve kapanış

Konuşmasını Kızılderili 'Yedi Nesil İlkesi'ne atıfla sürdüren Emine Erdoğan, gelecek nesillerin haklarını gözeterek adım atma çağrısı yaptı ve katılımcılara şu çağrıda bulundu: "Sizleri İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak küresel sıfır atık hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum." Sözlerini, Sıfır Atık Vakfı ve etkinliğin paydaşlarına teşekkür ederek tamamladı.

Program sonrası ve katılımcılar

Konuşmanın ardından Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, sıfır atıktan ilhamla yapılan "Yusuf’un gömleği" adlı eseri Emine Erdoğan'a takdim etti ve aile fotoğrafı çekildi. Foruma; Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Mukhtar Babayev, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Shina Ansari, UNECE İcra Sekreteri Tatiana Molcean, BM Habitat İcra Direktörü Anacláudia Rossbach, Etibar Abbasov, Jose Didier Tonato, Alya Abdelrahim Alharmoodi ve çok sayıda bakan, organizasyon temsilcisi, BM Sıfır Atık Danışma Kurulu üyeleri, gazeteciler ile akademisyenler katıldı.

Emine Erdoğan'ın mesajı özeldi: Sıfır Atık hareketi, hem yerel geleneklerden beslenen bir uygulama hem de küresel vicdanın somut çıktısıdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM-Habitat iş birliğiyle "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre...

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'de Şarampole Devrilen Tır Sürücüsü Yaralandı (67 EK 377)
2
Kurtulmuş: 'Terörsüz Türkiye' Dünyaya Örnek Olacak — Dicle Üniversitesi 2025-2026 Açılışı
3
Emine Erdoğan: Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda Türkiye'nin Liderlik Çağrısı
4
Yalova'da Göç İdaresi Müdürü Salih Soner Ç. ile 9 Şüpheli Adliyeye Sevk
5
Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası
6
TDT 9. Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı Taşkent'te — Osman Aşkın Bak'tan Gazze Mesajı
7
Tekirdağ'da Ceviz Hasadı Başladı: Bozuk Orman Arazileri Verime Döndü

29 Ekim 2025 Kaç Gün Tatil? 28 Ekim Yarım Gün ve Okul Kararı

Türkiye'de 5G İhalesi Tamamlandı: Telefonunuz Hazır mı?

Sigara Fiyatlarına Ekim Zammı: Güncel Marka Marka Fiyatlar

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği