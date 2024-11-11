Emine Erdoğan, UNDP İcra Direktörü Steiner ile Sıfır Atık Üzerine Görüştü

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İcra Direktörü Achim Steiner ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Türkiye'nin atık bertarafı deneyimlerini paylaşarak, sera gazı salımını azaltacak çözümler üzerinde fikir alışverişinde bulunmayı amaçlıyordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bakü'yü ziyaretinde, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı (COP29) çerçevesinde düzenlenecek Dünya Liderleri İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak için bulundu. Burada, elde ettiği Sıfır Atık Projesi kapsamındaki çalışmalarını tanıtacak.

Görüşme sırasında Emine Erdoğan, dünyadaki açlık sorununa dikkat çekerek, gıda israfının kabul edilemez olduğunun altını çizdi. Türkiye'deki Sıfır Atık Projesi'nin uygulandığı Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde ve TBMM'de gıda atıklarının komposta dönüştürülmesine başlandığını paylaştı.

UNDP'nin deprem bölgesindeki atık yönetimi çalışmaları hakkında bilgi sahip olan Erdoğan, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki inşaat atıklarının geri dönüşümüne vurgu yaptı. Ayrıca, Gazze'de deniz suyunu içme suyuna dönüştüren Filistinli Ziraat Mühendisi İnas El-Gul'un çalışmalarını desteklemenin önemine dikkat çekti.

Achim Steiner, Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık konusundaki liderliğine ve çalışmalarına hayranlık duyduğunu belirterek, Türkiye'den elde edilen bilgilerin dünya genelinde yaygınlaşmasını istediğini ifade etti. Gıda israfının önemli bir sorun olduğunu kaydeden Steiner, dünya genelinde üretilen gıdaların %30-40'ının atıldığını ve bunun sera gazı salımının %10'nu oluşturduğunu vurguladı.

Görüşmenin ardından Steiner, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı. Erdoğan, görüşmede ayrıca Türkiye’nin iklim yasası ve çevresel projeleri hakkında bilgi vererek, iklim değişikliğiyle mücadeledeki adımları paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emine Erdoğan, UNDP'nin deprem bölgesindeki atık yönetimi konusundaki çalışmalarını ele aldıklarını belirterek, "Her imza, her adım, dünyamızın dengesini korumaya yönelik güçlü bir ses. Sayın Steiner'e desteği için teşekkür ediyor ve yeşil gelecek için daimi bir ilham kaynağı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İcra Direktörü Achim Steiner ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) İcra Direktörü Achim Steiner ile görüştü.