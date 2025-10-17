Emine Erdoğan, UNECE İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile Görüştü

Basına kapalı toplantıda sürdürülebilirlik gündemi

Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun (UNECE) İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantı, "Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temalı forumun ardından yapıldı.

Molcean, forum için Emine Erdoğan'ı tebrik ederek organizasyonun çok başarılı olduğunu belirtti ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in forumdan duyduğu heyecanı iletti. Emine Erdoğan de Guterres'in özel desteğini her zaman hissettiklerini ifade ederek teşekkür etti.

Görüşmede ele alınan başlıklar

Taraflar, sürdürülebilir toplu konutlar, ormanların sürdürülebilir bir şekilde korunması, moda sektöründe sürdürülebilir üretimin tesis edilmesi ve atık yönetiminin yaygınlaştırılması gibi kritik konuları masaya yatırdı. UNECE'nin çevre projeleri hakkında bilgi paylaşımı yapıldı.

Molcean, ayrıca UNECE'nin gıda maddelerinin taşınması, saklanması ve depolanması gibi alanlarda standartlar geliştirdiğini vurguladı. Toplantıda organik tarım uygulamalarına ilişkin değerlendirmeler de yer aldı.

Molcean, Emine Erdoğan'ın çalışmalarını yakından takip ettiğini ve büyük takdir duyduğunu ifade ederek, sürdürülebilirliğin "kendini vakfetmek" olduğunu belirtti. Türkiye'nin sürdürülebilirlik alanındaki geçmişinin güçlü olduğunu, kamu-özel sektör iş birliğinde öne çıktığını ve bölgedeki diğer ülkelere örnek oluşturabileceğini söyledi. Bu tecrübenin özellikle Azerbaycan-Özbekistan gibi ülkelerle paylaşılabileceği belirtildi.

Görüşmede ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş da hazır bulundu.

