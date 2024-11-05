Emine Erdoğan ve Aygül Caparova, Kırgızistan'daki Ulusal Anne ve Çocuk Koruma Merkezi'ni ziyaret etti.

Kırgızistan'daki Ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova, başkent Bişkek'teki Ulusal Anne ve Çocuk Koruma Merkezini ziyaret ederek burada sağlık hizmetlerinden faydalanan annelere ve çocuklara destek verdiler.

Merkez Hakkında Bilgiler

Bu merkez, yılda 35 bin kadın ve çocuğun tedavi gördüğü, 150 binden fazla çocuğa sağlık danışmanlık hizmeti sunan önemli bir kuruluştur. Merkezde toplam 1300 çalışan, 300 doktor ve 600 hemşire vardır.

Emine Erdoğan’dan Doktorlara Teşekkür

Ulusal Anne ve Çocuk Koruma Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyarette Emine Erdoğan, doktorlarla bir araya gelerek, Türkiye’nin eğitim konusundaki destekleri için kendilerine duyulan minnettarlığı dile getirdi.

Sosyal Medya Açıklaması

Ziyaret sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Emine Erdoğan, "Kırgızistan Devlet Başkanı’nın değerli eşi Aygül Caparova ile birlikte bu yüce çatı altında geleceğin nesillerine hizmet etmeyi gördük. Merkezde tedavi gören anneler ve çocuklar için geçmiş olsun dileklerimizi ilettik ve sağlıklarına en kısa sürede kavuşmalarını temenni ettik. Ayrıca sağlık alanındaki işbirliklerimizin daha da güçlenmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova, Kırgızistan'dan yılda 35 bin kadın ve çocuğun tedavi gördüğü, 150 binden fazla çocuğa sağlık danışmanlık hizmeti veren başkent Bişkek'teki Ulusal Anne ve Çocuk Koruma Merkezi'ni ziyaret etti. Erdoğan, merkez bünyesinde görev yapan doktorlar ve sağlık görevlileriyle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova, Kırgızistan'dan yılda 35 bin kadın ve çocuğun tedavi gördüğü, 150 binden fazla çocuğa sağlık danışmanlık hizmeti veren başkent Bişkek'teki Ulusal Anne ve Çocuk Koruma Merkezi'ni ziyaret etti. Erdoğan, merkez bünyesinde görev yapan doktorlar ve sağlık görevlileriyle kısa bir sohbet gerçekleştirdi.