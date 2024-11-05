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Emine Erdoğan ve Aygül Caparova, Türkiye Maarif Vakfı'nı Ziyaret Etti

Emine Erdoğan ve Aygül Caparova, Bişkek'teki Türkiye Maarif Vakfı Eğitim Kompleksi'ni ziyaret ederek eğitim faaliyetlerini inceledi.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 13:03
Emine Erdoğan ve Aygül Caparova, Türkiye Maarif Vakfı'nı Ziyaret Etti

Emine Erdoğan ve Aygül Caparova, Türkiye Maarif Vakfı'nı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova, Bişkek'te bulunan Türkiye Maarif Vakfı'nın eğitim kompleksini ziyaret etti. Bu ziyareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi temasları kapsamında gerçekleştirdiler.

Samimi Bir Karşılama

Emine Erdoğan, Kırgızistan'a vardığında, Aygül Caparova tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. İkili, daha sonra TMV Eğitim Kompleksi’ne geçerek burada öğrencilere yönelik eğitim faaliyetlerini inceledi.

Öğrencilerle Buluşma

Ziyaret sırasında Kırgız öğrenciler, Emine Erdoğan'ı Türkçe "Merhaba, hoş geldiniz" diyerek karşıladı. Kırgızistan Eğitim Bakan Yardımcısı Rasul Avazbekuulu, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, ve TMV Kırgızistan Temsilcisi Hüsnü Bircan da ziyarette yer aldı.

Öğretim Faaliyetleri ve Geleneksel Sanatlar

Emine Erdoğan ve Aygül Caparova, Bilgisayar ve Robotik Kodlama Atölyesi gibi farklı eğitim alanlarını ve anaokulu sınıflarını ziyaret etti. Okul öncesi öğrencilerin sonbahar temalı etkinliklerine katılan Erdoğan, öğrencilerle birlikte eğlenceli anlar yaşadı ve geleneksel Kırgız sanatlarını inceledi.

Teknoloji ve Bilim Buluşmaları

Kırgız öğrenciler, Türkiye'de düzenlenen TEKNOFEST'teki projeleri hakkında bilgi vererek, başarılarını Türkçe anlatma fırsatı buldu. Ayrıca Manas Destanı'ndan bir kesit ile geleneksel müzikler eşliğinde halk dansları sergilediler.

Emine Erdoğan'ın Açıklamaları

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabında açıklama yapan Emine Erdoğan, “Kırgız çocuklarımız, bilgiyle güçlenip hayallerini gerçekleştirebilecekleri bir kapı aralıyor. Ortak temennimiz, eğitimle büyüyen nesillerin Türk dünyasına fayda sağlaması.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, TEKNOFEST'te başarı kazanan öğrencileri tanımaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağda) ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağda) ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova (sol 2), başkent Bişkek'te, Türkiye Maarif Vakfı'nın her yaş grubundan 1453 öğrenciye eğitim veren kompleksini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağda) ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (sağda) ile Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un eşi Aygül Caparova (sol 2), başkent Bişkek'te, Türkiye Maarif Vakfı'nın her yaş grubundan 1453 öğrenciye eğitim veren kompleksini ziyaret etti.

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