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Emine Erdoğan ve Ilyasah Shabazz'ın Görüşmesi

Emine Erdoğan, Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz ile insan hakları mücadelesini konuştu.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 11:22
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 11:25
Emine Erdoğan ve Ilyasah Shabazz'ın Görüşmesi

Emine Erdoğan, Ilyasah Shabazz ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Malcolm X'in mirasının öneminin vurgulandığı bir buluşma gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte 79. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'de bulunan Emine Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz'ı kabul etti.

Görüşmenin Detayları

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmenin odak noktası, Malcolm X'in özgürlük, eşitlik ve adalet için verdiği mücadelenin dünya genelindeki haksızlıklara karşı ilham kaynağı olmasıydı. Emine Erdoğan, Shabazz'a geçmişteki mücadelelerin günümüzdeki insan hakları ve adalet mücadelesi ile olan benzerliklerini dile getirdi. Ortak Çalışmalar Üzerine Fikir Alışverişi

Toplantıda, Türkiye'de Şule Yüksel Şenler'in insan hakları bağlamındaki çalışmaları ile Malcolm X'in mücadelesinin benzerliği üzerine de konuşuldu. Ayrıca, Şenler'in anısını yaşatmak amacıyla kurulan vakıf ile ortak çalışmaların yürütülmesi konusunun ele alındığı belirtildi.

Emine Erdoğan'ın Sosyal Medya Paylaşımı

Görüşmeye dair sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Amerika tarihinde ırkçılıkla mücadelenin sembolü, Malcolm X'in değerli kızı Ilyasah Shabazz ile bir araya geldik. Eğitim Merkezi'nin çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunarak, ortak işbirliği alanlarını konuştuk. Malcolm X ve Şule Yüksel Şenler gibi iki muhalefet figürünün, gençliğe ilham vermeye devam etmesini umuyorum," şeklinde ifadeler kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile...

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'de bulunan Emine Erdoğan, New York'ta Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz'ı kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile...

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD'de bulunan Emine Erdoğan, New York'ta Malcolm X'in kızı Ilyasah Shabazz'ı kabul etti.

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