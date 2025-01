Emine Erdoğan ve Jeannette Kagame'nin Kültürel Ziyareti

Emine Erdoğan ve Jeannette Kagame Kültürel İşbirliği İçin Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin eşi Jeannette Kagame ile birlikte Afrika Kültür Evi ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini ziyaret etti.

Afrika Kültür Evi'nde Birlikte Gezdi

İlk olarak Afrika Kültür Evi'nde karşılama yapan Zeliha Sağlam ve Afrikalı öğrenciler eşliğinde, lider eşleri Emine Erdoğan ve Jeannette Kagame, Afrika'ya özgü el sanatları ürünlerini inceledi. Emine Erdoğan, konuk Yahudi kadınlarına, Paul Kagame'nin eşine, yazarlar yayını arasından Afrika Seyahatlerim, Afrika Atasözleri Seçkisi ve Afrika Yemek Kültürü kitaplarını sundu.

Çocuklarla Keyifli Anlar

İki liderin bir sonraki durağı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi oldu. Cihannüma Salonu'nda Ruanda özel bölümü önünde kitapları inceleyen Erdoğan ve Kagame, Mevlana'nın Mesnevi eserinin İngilizce baskısını ve Türkiye tanıtım kitabını hediye aldı. Ardından, Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi'nde atölye çalışmalarına katılarak çocuklarla bir araya geldiler ve hikaye kitaplarına imza verdiler.

Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'na İmza

Ziyaretleri sırasında Jeannette Kagame, Emine Erdoğan'ın himayesinde hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı. İki lider, bu önemli ziyareti kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan'dan Önemli Mesajlar

Emine Erdoğan, ziyaretler hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ruanda'nın First Lady'si ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, 'Afrikalı kadınların el emeği ürünlerine adil bir pazar anlayışıyla katkıda bulunmak için çalıştığımızı vurguladım' dedi. 'Her motif bir hikaye, her detay bir kültür yansıması olarak yaşam buluyor.' ifadelerine yer verdi.

Erdoğan ayrıca, bilgilerin paylaşılması ve kültürel etkileşimin önemine de değinerek, 'Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizde, Ruanda Devlet Başkanının kıymetli eşi ile birlikte, medeniyetimizin derinliklerini yansıtan eserleri inceledik.' sözleriyle ülke ilişkilerinin güçlenmesini umduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (solda), Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'nin eşi Jeannette Kagame (sağda) ile Afrika Kültür Evi'ne ziyarette bulundu.

