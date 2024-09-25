Emine Erdoğan ve Jill Biden İle Samimi Buluşma

Emine Erdoğan'dan Jill Biden'a Teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'ta gerçekleştirilen lider eşleri buluşmasında ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'a teşekkür etti.

Buluşmanın Detayları

Emine Erdoğan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında ziyaret ettiğimiz New York'ta, Jill Biden'ın ev sahipliğinde lider eşleriyle bir araya geldik. Çevre, kültür, eğitim gibi birçok önemli konuda samimi ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdik." ifadelerine yer verdi.

Misafirperverlik Vurgusu

Ayrıca, Emine Erdoğan, buluşmadaki sıcak misafirperverliği için Jill Biden'a özel teşekkürlerini iletti. Bu tür etkinliklerin uluslararası ilişkilerdeki önemli rolünü de bir kez daha hatırlatmış oldu.