Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, Savaş Mağduru Çocukları Ziyaret Etti

Emine Erdoğan ve Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska, Ankara'da savaş mağduru Ukraynalı çocuklarla bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 18:10
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 18:10
Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, Savaş Mağduru Çocukları Ziyaret Etti

Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, Savaş Mağduru Çocukları Ziyaret Etti

Türkiye Cumhuriyeti'nin First Lady'si Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile birlikte, Eryaman Çocuk Evleri Sitesini ziyaret etti. Ziyaret, savaş mağduru Ukraynalı çocuklara destek amacıyla gerçekleştirildi.

Chocugun Karşılaması ve Oyun Zamanı

Emine Erdoğan, Etimesgut ilçesindeki Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ne geldiğinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Etimesgut Kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek ve kuruluş Müdürü Serap Sağlam Tekneci tarafından karşılandı. Ziyaretin açılışında, çocuklar Emine Erdoğan'a Ukrayna bayrağı renklerinde, Olena Zelenska'ya ise Türk bayrağı renklerinde çiçek buketleri takdim etti.

Çocuklarla Yakından İlgilendiler

Lider eşleri, Ukrayna-Rusya savaşının etkileri nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan 12 çocuğun kaldığı tesisi gezdi ve çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı. Emine Erdoğan, 10 yaşındaki Myhailo Popazav'ın plastik cerrahi operasyon süreci hakkında da bilgi aldı.

El Sanatları Sergisi ve Hediyeler

Çocukların yaptığı el sanatları sergisini gezen Erdoğan ve Zelenska, oyun oynadıkları çocuklara masal okudu. Çocukların dans ve müzik gösterisini izleyen lider eşleri, katılanlara çeşitli hediyeler takdim etti. Gösterinin sonunda, çocuklar Zelenska'ya, Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ndeki anılarından oluşan bir fotokolaj tablosu hediye etti.

Çocukların Tahliyesi Konusunda Anlaşma

Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, savaşın patlak vermesinin ardından Odesa'daki bir çocuk evinden 70 savaş mağdurunu Eryaman'a tahliye etme konusunda anlaşmıştı. 20 Kasım 2022'de bu çocuklar, Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ne alınmıştı.

Emine Erdoğan'ın Açıklamaları

Emine Erdoğan, ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "İnsanlık, en çok da çocukları koruyabildiği zaman anlam kazanır." diyerek, Türkiye'nin savaş mağdurlarına destek vermeyi insanlık borcu olarak gördüğünü ifade etti. Ayrıca, bu buluşmanın insanlığın ortak emaneti olan çocukların daha iyi yarınlar için birlikte hareket etme kararlılıklarını simgelediğinin altını çizdi.

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