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Emine Erdoğan ve Ziroat Mirziyoyeva Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva ile Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Ziyarette el emeği ürünler ve kültürel miras sergisi gezildi.

Yayın Tarihi: 06.06.2024 20:10
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 20:10
Emine Erdoğan ve Ziroat Mirziyoyeva Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, Ziroat Mirziyoyeva ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva'yı Millet Kütüphanesi'nde ağırladı. Ziyaret sırasında Erdoğan ve Mirziyoyeva, vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Ziyaretin ilk durağında, Olgunlaşma Enstitüleri tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin sergilendiği "Köklerden Gelen Miras" sergisini gezdiler. Sergi girişinde konuklara Türk kahvesi ikram edildi ve Mirziyoyeva, Türk kahvesinin yapım aşamalarına büyük ilgi gösterdi.

erdoğan

Sergi turu sırasında Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından bilgilendirilen Emine Erdoğan ve Ziroat Mirziyoyeva, stantlardaki ürünleri inceledi. Emine Erdoğan, Mirziyoyeva'ya Olgunlaşma Enstitülerinin el emeği ürünlerinden hediye etti. Mirziyoyeva, Türk kültüründe tahta baskı tekniğiyle kumaş üzerine baskı yapmayı deneyimledi ve Ankara sof dokumasına büyük ilgi gösterdi.

Ziyaretin ardından lider eşleri, Olgunlaşma Enstitülerinin öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Mirziyoyeva'ya, Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin Özbekçe baskısı hediye edildi.

Emine Erdoğan ve Mirziyoyeva, daha sonra "Fatih Sultan Mehmet Sergisi"ni gezdi. Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'dan sergi hakkında bilgi alan ikili, "Fatih Sultan Mehmet'in Ayasofya'ya Girişi" isimli tablo önünde fotoğraf çektirdi.

Ziyaretin son durağında, Cihannüma Salonu'ndaki Özbek kitaplığı bölümünde incelemelerde bulunan Mirziyoyeva'ya, Emine Erdoğan tarafından Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin Özbekçe baskısı hediye edildi. Mirziyoyeva da Millet Kütüphanesi'ne Özbekçe eserler hediye etti.

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya paylaşımında, Ziroat Mirziyoyeva'yı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, geleneklerin ve sanatın derinliğini yansıtan sergiyi gezdiklerini belirtti. Erdoğan, ayrıca İstanbul'un Fethi’nin 571. yıl dönümüne özel hazırlanan Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni ziyaret etmenin heyecanını paylaştığını ve Mirziyoyeva'nın kütüphaneye hediye ettiği değerli eserler için teşekkür ettiğini ifade etti.

erdoğan

Emine Erdoğan, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Özbekistan Devlet Başkanı'nın eşi, değerli dostum Ziroat Mirziyoyeva Hanımefendi'yi ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duydum. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret ederek, geleneklerimizin zarafetini ve sanatımızın derinliğini gözler önüne seren Köklerden Gelen Miras Sergisi'ni gezdik. Olgunlaşma Enstitülerimizin ürettiği Türk Dokuma kültürünün eşsiz parçalarını hayranlıkla inceledik. İstanbul'un Fethi’nin 571. yıl dönümüne özel hazırlanan Fatih Sultan Mehmet Sergisi'nde ise büyük bir hükümdarın mirasına tanıklık etmenin heyecanını paylaştık. Kütüphanemizin kitap hazinesine hediye ettikleri çok kıymetli eserler için Ziroat Mirziyoyeva Hanımefendi’ye teşekkür ediyorum. Her bir nadide kitabın, Özbekistan ile kadim dostluğumuzun bir nişanesi olarak geleceğe aktarılacağını temenni ediyorum."

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