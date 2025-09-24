Emine Erdoğan ve Zita Oligui Nguema Türkevi'nde Görüştü: Sıfır Atık İşbirliği

Emine Erdoğan ve Zita Oligui Nguema Türkevi'nde Görüştü

Sıfır Atık işbirliği, mesleki eğitim ve uyuşturucu ile mücadele gündemdeydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan, BM 80. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu ABD'de Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'nın eşi Zita Oligui Nguema ile Türkevi'nde bir araya geldi.

Görüşmede "Sıfır Atık" projesi, uygulama yaygınlaştırma ve teknik işbirliği talepleri ön plana çıktı. Zita Oligui Nguema, Türkiye'nin Sıfır Atık deneyiminden ilham aldıklarını ve bu alanda ortak çalışmalar yapmak istediklerini iletti.

Emine Erdoğan, talep doğrultusunda Sıfır Atık Vakfı aracılığıyla teknik eğitim verilebileceğini belirtti. Ayrıca Afrika el işi ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla Afrika Evi koordinasyonunda tasarım ve mesleki eğitim kursları düzenlenebileceği ifade edildi.

Görüşmede, Nguema ülkedeki uyuşturucu sorununa dikkat çekerek bu konuda Türkiye'den destek talep etti. Emine Erdoğan, Türkiye'nin sürdürülebilir gelecek için sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı.

Toplantıda Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş ile Afrika Kültür Evi Yönetim Kurulu Başkanı Zeliha Sağlam da hazır bulundu.

Emine Erdoğan'ın NSosyal'deki paylaşımı: "Gabon Devlet Başkanı'nın değerli eşi Zita Oligui Nguema Hanımefendi ile Türkevi'nde bir araya geldik. Görüşmemizde çevre sorunları ve Afrikalı kadınların güçlendirilmesi başta olmak üzere insanlığın ortak meselelerine dair verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Oligui Nguema'nın Sıfır Atık projemizi yakından takip ettiğini ve ülkesinde bu uygulamaları yaygınlaştırma kararlılığını öğrenmekten memnuniyet duydum. Türkiye olarak, sürdürülebilir bir gelecek için sahip olduğumuz bilgi ve tecrübeyi paylaşmaya daima hazırız. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmamıza vesile olmasını diliyorum."

