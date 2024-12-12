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Emine Erdoğan ve Zsuzsanna Nagy Kültürel Bağları Güçlendirdi

Emine Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı'nın eşi Zsuzsanna Nagy ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 19:24
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 19:40
Emine Erdoğan ve Zsuzsanna Nagy Kültürel Bağları Güçlendirdi

Emine Erdoğan ve Zsuzsanna Nagy Kültürel Bağları Güçlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği dolayısıyla Türkiye'de bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un eşi Zsuzsanna Nagy ile bir araya geldi. İki liderin eşlerinin buluşması, dostluk ve kültürel iş birliğini pekiştirmek adına büyük bir adım olarak değerlendirildi.

Millet Kütüphanesi Ziyareti

Emine Erdoğan, Zsuzsanna Nagy'yi Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde samimi bir şekilde karşıladı. Ziyaretleri sırasında kütüphanedeki vatandaşlar ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördüler.

Fatih Sultan Mehmet Sergisi

Lider eşleri, İstanbul'un fethedilişinin 571. yıl dönümünde düzenlenen Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezerek hisse aldılar. Burada, Nagy'ye Fatih Sultan Mehmet'in Çocukluk Dönemi, Padişahlık Dönemleri, İlim Hayatı ve daha birçok konu hakkında bilgi verildi. Sergide yer alan Fatih Sultan Mehmet'e ait kişisel eşyalar ve dönemin tarihi eserleri, Nagy'nin beğenisini kazandı.

Kitap Hediyeleri

Ziyaretin ardından Cihannüma Salonu'na geçerek hatıra fotoğrafları çektiren Emine Erdoğan ve Zsuzsanna Nagy, Macar Kitaplığı bölümüne de göz attı. Emine Erdoğan, burada Zsuzsanna Nagy'ye Mevlana'nın Mesnevi eserinin İngilizce baskısını ve serginin içeriğini anlatan Fatih Sultan Mehmet kataloğunu hediye etti.

Ortak Kültür Temennisi

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabında bu önemli buluşmaya ilişkin düşüncelerini paylaştı: "Ortak kültürel mirasımızın korunması için hep birlikte çalışmayı temenni ediyorum." Bu sözler, iki ülke arasındaki dostluğun ve kültürel bağların daha da güçlenmesine yönelik umutları simgeliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği dolayısıyla Türkiye'de bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un eşi Zsuzsanna Nagy ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un eşi Zsuzsanna Nagy ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Lider eşleri, önce İstanbul'un fethedilişinin 571. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet'i anmak için açılan Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk-Macar Kültür Yılı Kapanış Etkinliği dolayısıyla Türkiye'de bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un eşi Zsuzsanna Nagy ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un eşi Zsuzsanna Nagy ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Lider eşleri, önce İstanbul'un fethedilişinin 571. yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet'i anmak için açılan Fatih Sultan Mehmet Sergisi'ni gezdi.

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