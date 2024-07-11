Emine Erdoğan, Washington'da Jill Biden'ın resepsiyonuna katıldı!

Ulusal Amerikan Tarihi Müzesi'nde gerçekleşen resepsiyonda, Emine Erdoğan, diğer lider eşleriyle bir araya gelerek kültür, eğitim ve çevre gibi konularda bilgi alışverişinde bulundu.

Amerikan Tarihi Müzesi'nde Değerli Buluşma

Emine Erdoğan, Jill Biden tarafından karşılandıktan sonra, "Entertainment Nation" başlıklı sergiyi gezdi ve bu etkinlik sırasında lider eşleriyle verimli sohbetler gerçekleştirdi. Müze, Amerikan tarihindeki önemli dönemleri ve kültürel mirası ziyaretçilere sunuyor. Sergi, Amerikan Milli Marşı'nın ilham kaynağı olan bayrak gibi sembolik parçaları da içeriyor.

Lider Eşlerinden Teşekkür

Davet sonunda, lider eşleri, ev sahipliği için Jill Biden'a teşekkür ederek toplu bir fotoğraf çekimi gerçekleştirdi.

Emine Erdoğan'ın Paylaşımı

Emine Erdoğan, resepsiyona ilişkin sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: "Zirveler, ülkelerimiz arasındaki bağları güçlendirmek ve ortak değerlerimizi pekiştirmek adına büyük bir önem taşıyor. NATO Zirvesi vesilesiyle Washington'da lider eşleri ile bir araya geldik."