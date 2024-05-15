Emine Erdoğan: "Yunus Emre Enstitüsü, Nijerya'da kültür köprüleri kurarak yaşatıyor"

Emine Erdoğan'dan Nijerya'daki Yunus Emre Enstitüsünü ziyareti paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nijerya'nın başkenti Abuja'da bulunan Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti. Enstitünün, Türk kültürünü Nijerya'ya taşıyarak kültür köprüleri kurduğunu ve büyük ozan Yunus Emre'nin felsefesini yaşattığını vurguladı.



Emine Erdoğan'ın ziyareti, Türk kültürünün Nijerya'da yayılmasına ve karşılıklı anlayışın artmasına katkı sağladı.

Emine Erdoğan, ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: "Abuja'da 2021'de açılışını gerçekleştirdiğimiz enstitü, ismini taşıdığı büyük ozanın felsefesini kültür köprüleri kurarak yaşatıyor. Nijeryalı Kadın Sanatçılar Birliğinin resim sergisini gezerek birbirinden kıymetli eserler hakkında bilgi aldım. Türkçe eğitimi alan Nijeryalı çocuklarımızın hazırladığı flüt ve şiir dinletisini hayranlıkla dinledim. İçten karşılamaları, candan gülüşleri sevginin en saf hali. Her birine ev sahiplikleri için teşekkür ediyor, Yunus Emre Enstitüsüne çalışmalarında başarılar diliyorum."