Bist 100
10.158,63 0%
DOLAR
32,2 0,03%
EURO
35,24 0,08%
ALTIN
2.457,87 0,1%

Emine Erdoğan: "Yunus Emre Enstitüsü, Nijerya'da kültür köprüleri kurarak yaşatıyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti. Enstitünün, ismini taşıdığı büyük ozanın felsefesini yaşatarak kültür köprüleri kurduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 15.05.2024 23:57
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 23:57
Emine Erdoğan: "Yunus Emre Enstitüsü, Nijerya'da kültür köprüleri kurarak yaşatıyor"

Emine Erdoğan'dan Nijerya'daki Yunus Emre Enstitüsünü ziyareti paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Nijerya'nın başkenti Abuja'da bulunan Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti. Enstitünün, Türk kültürünü Nijerya'ya taşıyarak kültür köprüleri kurduğunu ve büyük ozan Yunus Emre'nin felsefesini yaşattığını vurguladı.

Emine Erdoğan'ın ziyareti, Türk kültürünün Nijerya'da yayılmasına ve karşılıklı anlayışın artmasına katkı sağladı.

Emine Erdoğan, ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: "Abuja'da 2021'de açılışını gerçekleştirdiğimiz enstitü, ismini taşıdığı büyük ozanın felsefesini kültür köprüleri kurarak yaşatıyor. Nijeryalı Kadın Sanatçılar Birliğinin resim sergisini gezerek birbirinden kıymetli eserler hakkında bilgi aldım. Türkçe eğitimi alan Nijeryalı çocuklarımızın hazırladığı flüt ve şiir dinletisini hayranlıkla dinledim. İçten karşılamaları, candan gülüşleri sevginin en saf hali. Her birine ev sahiplikleri için teşekkür ediyor, Yunus Emre Enstitüsüne çalışmalarında başarılar diliyorum." 

İLGİLİ HABERLER

Garanti Bankası’ndan emeklilere efsane promosyon fırsatı! Emekliler nefes alacak

Bu 3 malzemeyle sararan beyaz çamaşırlara son! Evde kolay ekolojik deterjan tarifi

Herkesin bildiği o ürünün hasatları başladı! Kilosu resmen dudak uçuklattı

Ünlü deprembilimci açıklamasıyla yürekleri ağıza getirdi! Depremde o şehirler dahi güvenli değil

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

O ünlü de doğal güzel çıkmadı! İşte o ünlünün estetiksiz hali

Herkesin bildiği o ürünün hasatları başladı! Kilosu resmen dudak uçuklattı

Zahterin bu faydası hiç bilinmiyordu! Herkes muhakkak evinde bulundurmak isteyecek

Meteorolojiden günlerce sürecek sağanak uyarısı geldi! Camı pencereyi kapatıp dışarı çıkmayın

Bu 3 malzemeyle sararan beyaz çamaşırlara son! Evde kolay ekolojik deterjan tarifi

Garanti Bankası’ndan emeklilere efsane promosyon fırsatı! Emekliler nefes alacak

İŞKUR patır patır alım yapacak! 30-40 Bin maaşla personel alımları başladı

Pilavı lapa olanlar buraya! Bu tüyo tüm lapa pilavları kurtaracak

Ünlü deprembilimci açıklamasıyla yürekleri ağıza getirdi! Depremde o şehirler dahi güvenli değil

KPSS’den 55 alsanız gerisi kolay! Üniversiteye onlarca alım yapılacak

Meclis'te kalem kırıldı! Mayıs ayı faturalarına zam geldi

Onlara da güncelleme geldi! Para transferlerinde yeni dönem başladı